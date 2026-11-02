La región Tumbes amaneció este lunes 2 de noviembre con calles inundadas, quebradas activadas y riesgo de desbordes, luego de las intensas lluvias que se registraron desde la noche del domingo.

Uno de los principales puntos de preocupación es el río Tumbes, cuyo caudal alcanzó los 1,021.33 metros cúbicos por segundo a las 5:00 a. m., según la estación hidrológica El Tigre, ubicada en San Jacinto. El nivel superó el umbral de alerta roja y representa un riesgo para los sectores cercanos a sus riberas.

Río Zarumilla también preocupa por incremento de caudal

En la provincia de Zarumilla, las precipitaciones mantienen en alerta a las localidades próximas al río del mismo nombre. Un reporte difundido sobre su comportamiento hidrológico advierte niveles críticos y riesgo de inundación, aunque está pendiente confirmar el boletín oficial específico de alerta roja para ese cauce.

Además, el desborde de la quebrada Marco Felipe dejó aislados a pobladores del sector Primero de Agosto, en Zarumilla. También se reportaron aniegos en Corrales, Pampa Grande y otros puntos de la región.

Ejército despliega motobombas para atender la emergencia

Ante esta situación, el Ministerio de Defensa desplegó efectivos de la Primera Brigada de Infantería en puntos críticos de la ciudad de Tumbes, entre ellos el parque El Beso, la avenida Arica y la intersección de las avenidas Tumbes y La Marina.

Los militares, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, trabajan con motobombas para evacuar el agua acumulada. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, llegó a la región para supervisar las acciones de respuesta.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Senamhi mantienen avisos por lluvias intensas en las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar. Las autoridades recomiendan evitar las riberas, no cruzar zonas inundadas y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.