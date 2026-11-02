Un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y una mujer que acudió a visitar a un interno resultaron heridos por las esquirlas de un artefacto explosivo arrojado por sujetos a bordo de una motocicleta, que detonó ayer poco antes del mediodía en la garita de control del penal de varones de Socabaya, en Arequipa.

Según las investigaciones policiales, dos individuos con cascos que cubrían sus rostros se acercaron al puesto de vigilancia. Uno de ellos apuntó con un arma de fuego al agente penitenciario Fabricio Díaz Castillo (55), quien se encontraba de servicio en la garita.

Ante la amenaza, el trabajador del INPE sacó su arma de reglamento y logró ahuyentar a los desconocidos. Sin embargo, antes de huir, uno de ellos lanzó un pequeño objeto que atravesó la garita y cayó sobre una zona de césped, a unos cuatro metros de distancia. Apenas cinco segundos después, el artefacto explotó.

De acuerdo con las pericias policiales, el foco de la detonación fue ubicado a unos cinco metros de la caseta de seguridad, pasada la puerta principal. En la zona se encontraron restos de una granada tipo piña. La explosión causó daños circulares en la pared y en las ventanas de la garita.

Además, se hallaron residuos de plástico negro quemado que serían parte del artefacto explosivo.Las esquirlas alcanzaron al agente Díaz Castillo, quien resultó herido en la espalda y en la parte posterior de la pierna izquierda.

El estallido también lesionó a Esther Quispe Tapia (42), quien se disponía a visitar a un familiar. La mujer sufrió dos impactos de esquirlas, uno a la altura de la clavícula izquierda y otro cerca del ombligo. Fue atendida en el tópico del establecimiento penitenciario y rechazó ser trasladada a un hospital.

Tras la alerta emitida desde el penal, efectivos de la comisaría de Socabaya acudieron al lugar. Posteriormente llegaron peritos y personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).El hecho fue reportado como un atentado y las investigaciones se iniciaron de inmediato para identificar y ubicar a los dos responsables. Tres cámaras de seguridad registraron el ataque y las imágenes son analizadas por agentes de la Divincri.

Horas más tarde, un comunicado del Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario informó que se reforzó la seguridad en la zona de ingreso con cuatro agentes del INPE más y se suspendieron las visitas a reos. La Policía inició las investigaciones para dar con los responsables.

MENSAJE DE AMENAZA

La Policía también encontró un paquete envuelto en cartulina blanca a un metro del foco de explosión. La bolsa estaba asegurada con cinta aislante negra y de ella sobresalía una mecha de seguridad de aproximadamente 20 centímetros. Sin embargo, al desarmarla, los agentes descubrieron que solo contenía tierra.

Junto al paquete había un mensaje en el que se exigía el cese de las extorsiones. En el documento se acusa a los internos Manuel Díaz, alias “El Choclo D1”; Alex Vilca, conocido como “Chino”; y Juan Carlos, alias “Monchi D2”, de organizar extorsiones y maltratar a otros reclusos.“Tienen a los perros arrinconados y los humillan, les pegan, les quitan la comida y se meten con sus visitas. Ellos, desde adentro del penal, mandan a matar y extorsionar”, señalaba el escrito.

Además, el texto hace referencia a presuntos pagos al director y al jefe de seguridad del establecimiento penitenciario para permitir estas actividades ilícitas.La parte más preocupante del mensaje aparece al final, donde se lanza una amenaza directa contra el personal penitenciario, advirtiendo que si los presuntos cabecillas continúan extorsionando y ordenando delitos desde el interior del penal, se tomarían represalias contra trabajadores del INPE.

Cabe señalar que “Choclo” está internado en el penal luego que lo capturaran por robo, tras la sustracción de reliquias históricas en La Mansión del Fundador, Huasacache, en julio de 2020.

BANDAS

Este sería el noveno atentado con explosivos registrado en Arequipa en menos de dos meses y medio. La Policía sospecha que los ataques están vinculados a disputas entre bandas criminales y que las órdenes se estarían coordinando desde el penal de Socabaya.

En las últimas semanas se han reportado varios atentados contra inmuebles bajo la modalidad de extorsión. Entre los casos más recientes figuran dos ataques simultáneos contra viviendas ubicadas en los distritos de Alto Selva Alegre y Cerro Colorado, donde los delincuentes exigían pagos de hasta 300 mil soles. También se registraron detonaciones previas en Mariano Melgar, Miraflores y Cayma.