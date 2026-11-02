La estación meteorológica de Lancones, en la región Piura, registró un acumulado de 14,7 milímetros de lluvia durante las últimas 24 horas, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

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La medición corresponde al periodo comprendido entre las 7:00 de la mañana del domingo 1 y las 7:00 de la mañana de este lunes 2 de noviembre. Cada milímetro de precipitación equivale a un litro de agua acumulado sobre un metro cuadrado de superficie; por ello, el registro representa 14,7 litros por metro cuadrado.

Las precipitaciones fueron considerablemente mayores en la vecina región Tumbes. La estación El Salto alcanzó 104,1 milímetros, mientras Matapalo reportó 93,6 milímetros durante el mismo periodo. Asimismo, Rica Playa acumuló 47 milímetros y Campamento Sede, 30,4 milímetros.

El Senamhi informó que mantiene bajo vigilancia a las provincias del norte del país ante la persistencia de lluvias de moderada a extrema intensidad y el riesgo de aniegos o activación de quebradas. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales.