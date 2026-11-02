El Niño Costero se ha convertido hoy en el principal riesgo que enfrenta la economía peruana y ya se deja sentir con mucha fuerza en el norte del país, pues ha inundado ciudades que registran poca o ninguna obra de protección. Últimamente causa serios estragos en Piura y Tumbes, principalmente.

En ese sentido, Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas, advirtió que el dinero extraordinario para El Niño casi no se ha tocado.

“Las cinco mayores asignaciones de ‘intervenciones extraordinarias FEN’ suman S/ 407 millones (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Defensa) y llevan 2% de avance. Los S/59.4 millones de la ANA para Piura: 0%”, precisó.

Se conoce que Piura enfrentará El Niño con la infraestructura que tenía en 2017. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Defensa), estima que 1.7 millones de personas, 502 mil viviendas y 415 mil hectáreas están en riesgo alto o muy alto de inundación.

Al respecto, Castilla destacó que en Piura una de las principales actividades económicas es el agro, por lo que cuestiona que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tenga S/71.3 millones de emergencia para esta región sin ejecutar.

“Un Niño fuerte afectaría entre 20 mil y 30 mil hectáreas, según la Dirección Regional de Agricultura. La floración del mango está en 30% -40%, anticipa pérdidas superiores a 50% de la producción (Norte Sostenible)”, anotó.

RETRASO

El río Piura, por las intensas lluvias provocadas por El Niño, incrementó su caudal y se desborda fácilmente por falta de obras de contención. Además, tiene un cauce muy plano en su tramo final que genera serios problemas de desborde.

Miguel Alzamora, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), precisó que las obras de prevención en esa región las realiza principalmente la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Las cuatro regiones del norte tienen S/352 millones de prevención por gastar, con 37% de avance. Al 30 de setiembre, el Gobierno Regional (GORE) de Piura ejecutó el 58% de su presupuesto, pero su obra principal (drenaje del Centro) gastó la plata sin avanzar físicamente, mientras sus unidades de salud están casi en 0%.

En tanto, los gobierno municipales de la región Piura registraron un avance en la ejecución de sus presupuestos de 44%, pero el Gobierno Nacional apenas lo hizo en 14%.

DESCUIDO

Por su parte, Castilla explicó a Correo que “en Piura, la solución integral del río Piura recién obtuvo viabilidad en julio de 2026 y tiene término oficial en febrero de 2034”.

La solución integral del río Piura involucra un grupo de megaproyectos y obras de ingeniería para prevenir inundaciones, con el propósito de reducir la erosión fluvial y solucionar el drenaje pluvial en la región. Comprometerían inversiones que superarían ampliamente los 10,000 millones de soles

El Proyecto de Drenaje Pluvial Integral de Sullana y Bellavista, en tanto, “se ejecutó el 84% de su presupuesto anual (S/ 99 de 118 millones), pero la obra cuesta S/ 608 millones y tiene 12% de avance físico. Según Invierte.pe, se terminaría en noviembre de 2030”.

Castilla hizo hincapié en que el Presupuesto 2026 del Programa Presupuestal 0068, para Reducir la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastre, fue el segundo más bajo desde 2023; se recortó justo el año en que llegaba el Niño (El Comercio).

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, entre el 2021 y 2025 no se ejecutaron S/2,560 millones de prevención, que cada año quedaron entre S/402 y S/664 millones sin gastar en todo el país. “En los cuatro departamentos del norte fueron S/449 millones, y más de la mitad, S/258 millones, en Piura”, precisó Castilla.

Señaló que en Piura, 75 de las 117 obras paralizadas lo están por incumplimiento de contrato. Otras 16 por arbitraje. Solo tres por falta de recursos.

De las 117 obras paralizadas, que involucran costos por S/3,685 millones, con un saldo de S/1,723 millones, 43 son responsabilidad de la ANIN.

Al respecto, Miguel Alzamora dijo que en Piura la ANIN tiene un pliego de 43 proyectos, “no obstante, la mayoría de ellos (37) se iniciaron antes de 2023, año de creación de la autoridad, y tienen una ejecución promedio de 20%”.

Entre 2019 hasta junio del presente año ha comenzado la ejecución de diferentes que no están terminadas por 1,367 millones 604 mil 127 soles, las que tienen un compromiso de inversión ascienden a 6,676 millones 319 mil 764 soles (ver infografía) según el IPE, que toma como fuente el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

EN MARCHA

Entre los proyectos que ejecuta la ANIN está la rehabilitación de locales escolares, que tienen avance de obras de entre 5% y 51%.

Los trabajos para el mejoramiento y ampliación de los servicios de alerta temprana frente a las inundaciones tienen un avance de 19%.

También las autoridades municipales y regionales de Piura tienen un presupuesto en materia de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres por S/50 millones para el 2026, pero a fines de octubre ejecutaron el 56% de estos recursos.

“Entre el 2012 y 2025, la región Piura acumuló 50 proyectos en situación de paralización o abandono correspondientes a gestión de riesgo de desastre”, advirtió Alzamora.