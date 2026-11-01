La región Piura registra un total de 7,730 casos y 187 muertes a causa de la neumonía en lo que va del año, de acuerdo con el reporte emitido por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).

Se observa que los adultos mayores de 60 años concentran la situación más crítica, al registrar 2,964 casos y 144 muertes. Le sigue el grupo de 20 a 59 años, que acumuló 1,652 casos y 31 fallecimientos.

Por su parte, los niños menores de 5 años contabilizan 1,699 casos y 10 decesos; el grupo de 10 a 19 años presenta 608 casos y 3 muertes; y, finalmente, los menores de entre 5 y 9 años suman 807 casos, sin registrar defunciones hasta el momento.

Los médicos recomienda asistir a los centros de salud cuando presenten algunos síntomas para evitar complicaciones en su salud.