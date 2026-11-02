Un sismo de magnitud 5.0 se registró la mañana de este lunes 2 de noviembre frente a las costas de la región Áncash. El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 10:28:08 a. m. y tuvo como referencia la provincia de Huarmey, según el reporte difundido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, el epicentro se ubicó a 73 kilómetros al oeste de Huarmey, con una profundidad de 30 kilómetros.

El movimiento sísmico alcanzó una intensidad de III-IV en Huarmey, de acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0763, publicado en la cuenta oficial del organismo científico.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0763 Fecha y Hora Local: 02/11/2026,10:28:08 Fecha y Hora UTC: 02/11/2026,15:28:08 Magnitud: 5.0 Profundidad: 30 km Latitud: -10.26 Longitud: -78.79 Intensidad: III-IV Huarmey Referencia: 73 km al O de Huarmey, Huarmey - Áncash https://t.co/mUyQw5I2yd https://t.co/V8pl39dPuV — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 2, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Áncash?

El IGP precisó que el epicentro del sismo se localizó en las coordenadas geográficas de latitud -10.26 y longitud -78.79, en el océano Pacífico, frente al litoral de Áncash.

La profundidad de 30 kilómetros corresponde a la distancia vertical entre el punto de origen del sismo bajo la superficie terrestre y la superficie.

Asimismo, el organismo informó que el movimiento alcanzó una intensidad de III-IV en Huarmey, valor que describe la percepción y los efectos del temblor en esa localidad, según la escala de Mercalli modificada.

Recomendaciones ante un sismo en Perú

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población mantener la calma durante un sismo, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en las zonas seguras previamente identificadas.

Asimismo, recuerda la importancia de contar con una mochila de emergencia, establecer un plan familiar de evacuación y mantenerse informado a través de los canales oficiales.