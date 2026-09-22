El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori continuará impulsando sus reformas y compromisos aun si el Congreso decide no aprobar el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Galarreta señaló que una eventual negativa del Parlamento podría hacer que determinadas medidas requieran más tiempo para ser aprobadas, pero aseguró que el Gobierno continuará desarrollando proyectos y normas dentro de sus competencias.

“El Perú afronta serios problemas de fondo que asumimos desde el primer día. Si el Parlamento decide no otorgar la delegación, el proceso tomará más tiempo, pero igual cumpliremos los compromisos asumidos y resolveremos los problemas de los ciudadanos”, declaró el jefe del Gabinete.

Ejecutivo pidió facultades legislativas por 120 días

El Gobierno presentó el 28 de agosto su solicitud para que el Congreso le delegue facultades legislativas durante un periodo de 120 días calendario.

La propuesta contempla 66 materias relacionadas con seguridad ciudadana, prevención y atención frente al Fenómeno El Niño, desarrollo productivo, promoción del empleo, régimen tributario, simplificación administrativa y otros asuntos de gestión pública.

Galarreta sostuvo que la delegación de facultades es una práctica utilizada por distintos gobiernos al inicio de sus mandatos para agilizar parte de sus políticas públicas.

Según el primer ministro, alrededor del 60% de las materias solicitadas está relacionado con la seguridad ciudadana y las medidas frente al Fenómeno El Niño. El resto corresponde principalmente a reformas y acciones de gestión pública.

Congreso pide mayor precisión al Ejecutivo

El pedido todavía se encuentra en evaluación parlamentaria.

Durante la sustentación realizada ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, representantes de diversas bancadas expresaron disposición para analizar medidas vinculadas con la inseguridad y el Fenómeno El Niño, pero solicitaron mayor precisión respecto de otras materias incluidas en la propuesta.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por su parte, aprobó por mayoría un informe que declaró no viable la delegación en doce submaterias vinculadas con asuntos penales, procesales, policiales, penitenciarios, migratorios y de seguridad ciudadana.

Ese grupo parlamentario argumentó que, en los puntos evaluados, el Ejecutivo planteaba objetivos generales sin precisar suficientemente qué normas pretendía modificar ni cuáles serían los límites de las facultades solicitadas.

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Juntos por el Perú cuestiona parte del pedido

Entre las bancadas que han pedido mayores precisiones se encuentra Juntos por el Perú (JPP).

El vocero de esa agrupación en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, ha cuestionado que el Ejecutivo solicite facultades en materias que, según su posición, pueden ser atendidas mediante las competencias ordinarias del Gobierno.

Durante debates parlamentarios previos, JPP y otras bancadas han solicitado que la propuesta sea delimitada y que se prioricen asuntos considerados urgentes, especialmente seguridad ciudadana y medidas de prevención frente a El Niño.

La posición corresponde a la bancada y forma parte del debate todavía abierto sobre el alcance de la delegación.

Miguel Torres pide acelerar la discusión

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, ha pedido que la decisión sobre las facultades legislativas se adopte lo antes posible.

Torres señaló que entre los asuntos que requieren atención se encuentran la seguridad ciudadana, el Fenómeno El Niño y medidas destinadas a simplificar la gestión del Estado.

El titular del Congreso explicó además que el pedido fue derivado a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y que otras comisiones deben emitir opinión sobre materias comprendidas dentro de sus competencias.

Seguridad ciudadana, una de las prioridades del Ejecutivo

Galarreta también reiteró que la seguridad ciudadana se encuentra entre las principales prioridades del Gobierno.

El primer ministro afirmó que el Ejecutivo tiene definidas reformas relacionadas con la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario y sostuvo que dichas acciones continuarán independientemente de la decisión final del Parlamento sobre las facultades legislativas.

La Cámara de Diputados también ha convocado al jefe del Gabinete y a los ministros del Interior y Defensa para informar sobre las acciones implementadas frente al avance del crimen organizado y explicar sus resultados.

¿Qué pasa si el Congreso rechaza las facultades?

La negativa del Congreso no impediría que el Ejecutivo presente proyectos de ley sobre las mismas materias.

La diferencia principal está en el procedimiento: con una delegación de facultades, el Ejecutivo puede emitir decretos legislativos dentro de las materias y del plazo expresamente autorizados por el Congreso.

Sin esa autorización, las reformas que requieran modificaciones legales deberán seguir el procedimiento legislativo ordinario en el Parlamento.

Galarreta reconoció precisamente que ese escenario podría hacer que la implementación de determinadas medidas tome más tiempo.