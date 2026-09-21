El vocero de la bancada de diputados de Juntos por el Perú (JPP), Ernesto Zunini, anunció este lunes 21 de septiembre que su grupo parlamentario impulsará una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.

El anuncio se produjo tras el asesinato de Susy Aponte Polo de Tello, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash, ocurrido el sábado 19 de septiembre durante una actividad de campaña en Caraz, provincia de Huaylas.

Nuestra democracia no puede acostumbrarse a que DENUNCIAR EL CRIMEN equivalga a FIRMAR UNA SENTENCIA DE MUERTE.



Susy Aponte Polo denunció amenazas contra su vida. Días después fue asesinada. El Gobierno debe responder: ¿qué hizo para protegerla?



Reasignar al general Revoredo no… — Ernesto Zunini (@ernestozunini) September 21, 2026

Zunini cuestiona respuesta del Gobierno tras asesinato de Susy Aponte

A través de sus redes sociales, Zunini cuestionó las acciones adoptadas por el Gobierno frente a las amenazas que Aponte había denunciado antes de su muerte y sostuvo que el Ministerio del Interior debe responder sobre las medidas de protección que se tomaron.

“Nuestra democracia no puede acostumbrarse a que denunciar el crimen equivalga a firmar una sentencia de muerte. Susy Aponte Polo denunció amenazas contra su vida. Días después fue asesinada”, señaló el legislador.

Aponte había informado públicamente el 10 de septiembre que recibió amenazas de muerte y sostuvo que había formulado las denuncias correspondientes ante las autoridades. Estas afirmaciones forman parte de los antecedentes que ahora son materia de investigación y no acreditan por sí mismas responsabilidad de las personas mencionadas por la candidata.

JPP anuncia que promoverá moción de censura

Zunini señaló que, ante lo ocurrido, Juntos por el Perú promoverá una moción para censurar al titular del Ministerio del Interior.

“Ante la gravedad de lo ocurrido, desde la bancada Juntos por el Perú impulsaremos una moción de censura contra el ministro del Interior”, afirmó.

El vocero de JPP también convocó a las demás bancadas a revisar normas que, según su posición política, dificultan las acciones contra el crimen organizado y pidió avanzar en una reforma de la Policía Nacional.

Estas afirmaciones constituyen la posición de Juntos por el Perú y no implican que la censura haya sido aprobada ni que exista, hasta el momento, una decisión de la Cámara de Diputados de retirar al ministro del cargo.

Bancada Obras evaluará si respalda la censura

La iniciativa podría recibir el respaldo de otros grupos parlamentarios. Víctor Piñán Mamani, vocero del Partido Cívico Obras, indicó que su bancada evaluará si se suma a la moción anunciada por JPP.

Piñán informó además que su agrupación remitió un oficio al ministro del Interior para solicitar información sobre las investigaciones relacionadas con el asesinato de Susy Aponte.

El parlamentario ya había cuestionado anteriormente la estrategia del sector Interior frente a la inseguridad ciudadana. El 17 de septiembre, durante la interpelación a Astudillo en la Cámara de Diputados, reclamó resultados frente al avance de la criminalidad.

Astudillo fue interpelado por la Cámara de Diputados

La anunciada moción ocurre pocos días después de que César Astudillo acudiera al Parlamento para responder un pliego de 27 preguntas relacionadas con extorsiones, sicariato, homicidios, presupuesto para seguridad ciudadana y acciones contra el crimen organizado.

Astudillo es actualmente ministro del Interior, de acuerdo con el Portal de Transparencia del Estado. La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno también lo ha convocado durante septiembre para informar sobre las acciones de su sector frente a la inseguridad ciudadana.

Investigaciones por asesinato de Susy Aponte continúan

Susy Aponte fue asesinada a balazos mientras realizaba actividades proselitistas en el mercado de Caraz. La candidata postulaba al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash.

La Policía Nacional desplegó personal especializado en Caraz para las investigaciones. El comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, y personal de la División de Homicidios participaron en las diligencias.

Las autoridades mantienen personas detenidas en el marco de las pesquisas. La determinación de autores, móviles y eventuales responsabilidades corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial.