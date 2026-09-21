El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reiteró el pedido del Poder Ejecutivo para que el Congreso respalde la delegación de facultades legislativas solicitada por el Gobierno. Durante una entrevista con Exitosa, el premier señaló que la administración de Keiko Fujimori busca alcanzar un entendimiento con la Cámara de Diputados para sacar adelante la propuesta.

Galarreta sostuvo que el Ejecutivo mantiene la disposición de dialogar con los parlamentarios durante el proceso de evaluación del pedido. Según explicó, la intención es conseguir acuerdos sobre la mayor parte de las facultades planteadas ante el Parlamento. Asimismo, sostuvo que el Gobierno continuará dialogando con los legisladores para encontrar puntos de coi ncidencia.

“Espero que el Congreso esté a la altura (...) y lo he dicho también, queremos llegar a un acuerdo con la Cámara de Diputados en la mayoría de facultades. Las facultades son cada cinco años y lo que se hace es ir al Congreso a pedir que te permitan acelerar parte de tu plan de Gobierno, tu visión”, indicó.

Materias incluidas en el pedido

El jefe del gabinete indicó que la solicitud comprende medidas relacionadas con seguridad ciudadana, crimen organizado, gestión de riesgos y el fenómeno El Niño. También mencionó acciones de saneamiento, hospitales y servicios básicos en colegios públicos.

Galarreta señaló que más del 50 % de los colegios estatales no cuenta con agua y desagüe. Además, comparó el actual pedido con los de 2016 y 2021 y afirmó que en esos periodos no se solicitaron facultades sobre El Niño y criminalidad porque, según su apreciación, no correspondían a la coyuntura.