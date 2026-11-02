Perder las tarjetas bancarias o sufrir el robo del celular durante un viaje al extranjero puede poner en riesgo el dinero y la información financiera de una persona. Ante una situación de este tipo, actuar rápidamente y comunicarse con el banco resulta fundamental para evitar posibles operaciones fraudulentas.

Para facilitar este procedimiento, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) anunció que los peruanos ahora pueden solicitar el bloqueo de sus tarjetas bancarias y aplicaciones digitales desde cualquier parte del mundo, mediante la plataforma 1820.pe.

La nueva funcionalidad amplía el alcance de la línea de emergencia 1820, que permite contactar directamente con las áreas de bloqueo de las entidades financieras. El servicio es gratuito, funciona las 24 horas del día y evita que los usuarios tengan que realizar llamadas internacionales para comunicarse con sus bancos.

¿Cómo bloquear tus tarjetas bancarias si te roban el celular en el extranjero?

Según Asbanc, el procedimiento puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea un teléfono móvil, una computadora o una tableta.

Para solicitar el bloqueo, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a www.1820.pe desde un dispositivo conectado a internet. Seleccionar la opción “Llama aquí” que aparece en la plataforma. Indicar a la operadora virtual el nombre de la entidad financiera a la que pertenecen las tarjetas o aplicaciones. Esperar la transferencia al área de bloqueos del banco correspondiente. Solicitar el bloqueo de los productos bancarios y accesos digitales afectados.

La plataforma permite realizar una llamada por internet y conectarse con la misma central de atención disponible mediante el número 1820 en el Perú.

De esta manera, quienes se encuentren fuera del territorio nacional podrán comunicarse con sus bancos sin necesidad de efectuar llamadas telefónicas internacionales.

¿Qué pasa si tienes tarjetas de diferentes bancos?

Asbanc precisó que el servicio conecta con 21 entidades financieras, que representan aproximadamente nueve de cada diez tarjetas emitidas en el sistema financiero peruano.

Sin embargo, si una persona necesita bloquear tarjetas o aplicaciones de distintas entidades financieras, deberá realizar una llamada independiente por cada banco.

Esto significa que la plataforma funciona como un canal de comunicación con las entidades participantes, mientras que el bloqueo se gestiona directamente con cada institución financiera.

Línea 1820 ha gestionado más de 290 mil bloqueos desde 2024

La línea de emergencia 1820 comenzó a funcionar el 9 de julio de 2024 como una alternativa para facilitar el bloqueo de tarjetas bancarias ante robos, pérdidas y otras situaciones de emergencia.

Desde su lanzamiento, el servicio registra más de 1,5 millones de usuarios y 290 mil bloqueos gestionados, de acuerdo con información difundida por Asbanc.

El gremio bancario también informó que el tiempo promedio de atención para solicitar un bloqueo es de aproximadamente 3,5 minutos, lo que permite a los clientes iniciar rápidamente las medidas de protección de sus productos financieros.

Asbanc estima que el servicio evitó fraudes por más de S/ 353 millones

De acuerdo con estimaciones de Asbanc, el uso de la línea 1820 habría contribuido a evitar pérdidas por fraude superiores a los 353 millones de soles desde su implementación.

La asociación también señaló que el monto promedio que pierde una persona como consecuencia de un fraude tras el robo de su celular asciende aproximadamente a S/ 2.450.

Estas cifras reflejan, según el gremio financiero, la importancia de contar con canales de atención accesibles para solicitar el bloqueo de tarjetas y aplicaciones digitales ante una emergencia.

Asbanc amplía servicio de seguridad para peruanos que viajan al exterior

Nancy Figueroa, defensora del Cliente Financiero de Asbanc, explicó que la implementación de la plataforma web responde a la necesidad de fortalecer la protección de los usuarios del sistema financiero peruano.

“En Asbanc evaluamos e implementamos permanentemente nuevas iniciativas para estar más cerca de las personas, orientarlas, educarlas y brindarles herramientas que fortalezcan su seguridad financiera”, señaló.

La representante del gremio agregó que el objetivo es facilitar la comunicación con los bancos cuando los clientes atraviesan situaciones de emergencia, independientemente del país donde se encuentren.

“Queremos que nuestros clientes sepan que, estén donde estén, cuentan con una alternativa rápida y sencilla para comunicarse con sus bancos en los momentos más difíciles”, sostuvo Figueroa.

Con esta nueva funcionalidad, el servicio 1820 amplía su cobertura internacional y ofrece a los usuarios una vía adicional para proteger sus tarjetas y accesos digitales ante el robo o pérdida de sus dispositivos.