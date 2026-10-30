El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, reafirmó que el Poder Ejecutivo no respaldará una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence el próximo 31 de diciembre. En su lugar, el Gobierno propone implementar un nuevo régimen de consolidación para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), con una vigencia de 18 meses, que permita avanzar en el proceso de formalización.

Guillermo Shinno explicó que se reunió con representantes de distintas bancadas del Congreso para sustentar técnicamente el proyecto de ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape) impulsado por el Ejecutivo.

Precisó que la iniciativa no constituye un «Reinfo 2.0», sino un mecanismo diferente que busca retirar la protección legal a quienes realizan actividades de minería ilegal.

Respecto a las propuestas parlamentarias para ampliar el registro por dos o cuatro años, señaló que el Congreso tendrá la decisión final, aunque advirtió que el Gobierno evaluaría observar una eventual norma de prórroga.

El titular del sector reconoció que el tiempo para aprobar la nueva legislación es limitado, pero sostuvo que el Ejecutivo ya cumplió con presentar el proyecto con carácter de urgencia.

En otro momento, rechazó los cuestionamientos por un presunto conflicto de interés relacionado con su anterior vínculo laboral con la minera Aruntani y la firma de una resolución para financiar trabajos de cierre y remediación de sus unidades mineras. Aseguró que estas fueron cerradas por el Estado en 2019 y que la transferencia de recursos responde a lo establecido en la Ley 32732.

Asimismo, Shinno negó que empresas mineras hayan financiado viajes de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas a Australia, entre ellos el de la viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, para participar en un encuentro del sector en Sídney.

Indicó que la Cámara de Comercio Peruano-Australiana agrupa a empresas y personas naturales, y que el propio ministerio destina recursos para cubrir la participación de sus funcionarios en eventos internacionales, con el objetivo de evitar posibles conflictos de interés.

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