Las inversiones en infraestructura de transporte concesionada alcanzaron los US$1,071 millones 816,285 entre enero y octubre de 2026, lo que representa un incremento de 14.4% en comparación a los US$937 millones 274,688 registrados durante el mismo periodo de 2025, según informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

De acuerdo con el organismo, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por los sectores de carreteras y aeropuertos, que reportaron incrementos de 67.2% y 49.7%, respectivamente. Este último encabezó el volumen de inversión acumulada, con US$521 millones 187,913.

De ese total, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez concentró US$503 millones 401,133, mientras que el Primer y Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales registraron US$16 millones 855,588 y US$931,192.

Por su parte, las inversiones en carreteras pasaron de US$69 millones 458,748 en 2025 a US$116 millones 152,976 en 2026. Entre las principales concesiones destacaron IIRSA Norte, con US$39.1 millones; IIRSA Sur Tramo 4, con US$38.3 millones; Autopista del Sol, con US$16 millones; y Red Vial N.° 6, con US$13.3 millones.

En contraste, el sector de Ferrocarriles y Metro de Lima acumuló US$403 millones 530,488, destinados íntegramente a la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima. Esta cifra significó una reducción de 12.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, los terminales portuarios registraron US$30 millones 944,908, lo que representó una caída de 49% frente a 2025.

Inversiones durante octubre

Durante octubre de 2026, las inversiones en infraestructura concesionada sumaron US$40 millones 90,840. Los puertos y las líneas de metro concentraron conjuntamente el 69.9% de la ejecución mensual, con un crecimiento interanual de 33.3% y 125.9%, respectivamente.

En el caso de los terminales portuarios, la inversión llegó a US$15 millones 517,944, el mayor monto mensual registrado en lo que va del año. El Terminal Portuario de Paita concentró US$10 millones 341,536, mientras que el Terminal Zona Sur alcanzó US$3 millones 263,533 y el Terminal Norte del Callao sumó US$1 millón 912,874.

Por otro lado, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registró inversiones por US$12 millones 506,229. Los recursos estuvieron relacionados con trabajos de inserción urbana, arquitectura e instalaciones en diversas estaciones, además de la implementación de instalaciones de obra correspondientes a la Etapa 2.

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Las concesiones de carreteras, en tanto, acumularon US$11 millones 317,526 durante octubre. Entre los principales desembolsos figuraron IIRSA Sur Tramo 4, con US$4 millones 476,320; IIRSA Norte, con US$3 millones 284,400; Longitudinal de la Sierra Tramo 2, con US$1 millón 874,474; e IIRSA Sur Tramo 2, con US$1 millón 505,518. Finalmente, el sector aeroportuario registró US$749,140.

Al cierre del 31 de octubre de 2026, la inversión acumulada reconocida en los 35 contratos de concesión supervisados por Ositrán llegó a US$14,996 millones 721,509. Este monto equivale a un avance del 65.36% respecto al compromiso de inversión referencial total, establecido en US$22,944 millones 659,475.