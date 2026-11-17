El presupuesto del Parlamento bicameral para el año fiscal 2027 quedó ratificado tras recibir el respaldo de las dos cámaras del Congreso.
El monto aprobado asciende a 1.405,4 millones de soles y fue sometido a votación durante la sesión del pleno.
En la Cámara de Diputados, la propuesta obtuvo 103 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones. Por su parte, en el Senado alcanzó 43 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones.
Tras la aprobación, el presidente del Congreso, Miguel Torres, indicó que el pliego presupuestal será puesto en consideración de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.
“Felicitaciones, señores diputados y senadores, acaban de ahorrarle al Perú casi 450 millones de soles”, expresó Torres luego de conocerse el resultado de la votación.
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