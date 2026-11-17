Los pobladores de Chongos Bajo se organizaron para recaudar fondos y evitar que los daños ocasionados por el sismo del 18 de julio continúen afectando sus principales patrimonios culturales. Arsenio Pérez , presidente del Comité Pro Protección y Restauración de los Patrimonios Culturales de Chongos Bajo, explicó que la iniciativa surgió ante la falta de apoyo económico para atender la iglesia matriz, por lo que realizaron una actividad.

“La idea nace de parte de los comuneros, teniendo en cuenta que nuestras autoridades no le han tomado mucho interés al daño que ha sufrido nuestra iglesia”, manifestó.

Pérez señaló que, si bien la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín comprometió más de S/80 mil para recuperar el Canicruz y la Municipalidad Distrital asumió acciones para proteger la iglesia del Copón, la iglesia matriz ubicada en la plaza principal aún no cuenta con presupuesto para su protección. Advirtió que las lluvias están agravando su deterioro: “Los altares que son de madera están perdiendo su color original y la madera se está deformando; las paredes, que son de adobe, se están remojando y estamos perdiendo prácticamente la estructura que tenemos”.

“No estamos hablando simplemente de un edificio, estamos hablando de patrimonios culturales de la nación”, enfatizó.