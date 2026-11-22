POR: SARKO MEDINA

La escritora arequipeña Claudia Arrieta, autora del poemario “Tú, mi hoguera”, presenta El secreto de la nube, una historia que transcurre en un reino lejano: en sus costas habita una misteriosa mujer rodeada de leyendas y, en el castillo real, una princesa lucha por su vida. Editado por Voces Múltiples, se presentará en diciembre en Arequipa.

Claudia, ¿de dónde nace esta nueva historia? Esta nueva historia nace de mi profundo amor por la narración oral y los cuentos tradicionales, aquellos que han habitado la memoria de los pueblos y se han transmitido de generación en generación a lo largo de los siglos. Surgió del deseo entrañable de crear un puente entre la magia de los relatos ancestrales y las emociones del presente, buscando que cada uno de los lectores reconozca en las páginas de este cuento la calidez única de una voz viva que les narra directamente al oído. Este cuento no es solo para niños, sino para todas las edades.

¿Qué te llevó a imaginar a sus personajes? La mujer en sí misma ha sido siempre una fuente inagotable de inspiración para mí. A lo largo de la historia ha estado envuelta en misterio, resiliencia y sabiduría ancestral, catalogada tantas veces de manera injusta, pero siendo en esencia un ser profundamente mágico y poderoso. En cuanto a la nube negra, quise que representara lo desconocido, un personaje intangible y enigmático que oculta un gran secreto. Ambas encarnan los grandes misterios de la vida con los que todos nos cruzamos.

Tu cuento habla de un amor que atraviesa el dolor. ¿Cómo se cuenta eso a los niños? Los niños poseen una intuición y una sensibilidad verdaderamente profundas; ellos entienden el dolor, el cambio y la ausencia mucho mejor de lo que los adultos creemos. No se trata de disfrazar las cosas ni de ocultar la tristeza, sino de arroparlas cuidadosamente con la belleza de las palabras, la empatía y la esperanza. En el cuento, la densa nube negra y el peligroso viaje del rey funcionan como metáforas que les permiten transitar esos sentimientos complejos sin sentirse amenazados, comprendiendo que el amor verdadero es un refugio seguro.

Eres mediadora de lectura y narradora oral. ¿Qué te dejó esa formación al escribir? Me dejó el oído afinado para percibir la verdadera música del lenguaje. Cuando te dedicas a la narración oral, aprendes a escuchar cómo suenan textualmente las palabras al ser pronunciadas en voz alta, a cuidar con esmero el ritmo, la cadencia, los silencios y las pausas que atrapan la atención. Como mediadora, sé lo fundamental que es tender puentes afectivos entre los libros y los lectores. Al escribir, busco que cada frase invite firmemente a la lectura compartida y emotiva.

Publicaste el poemario “Tú, mi hoguera” y ahora un cuento. ¿Qué cambia al escribir para niños? Curiosamente, este cuento no nació inicialmente con un público infantil en mente, sino que fue concebido para adultos como parte de un taller de narración oral. Desde hace mucho tiempo tenía el deseo ferviente de escribir para niños, pero no me atrevía a dar el paso porque considero que la literatura infantil es un asunto serio y de gran responsabilidad, no un ejercicio sencillo. Sin embargo, existe una tendencia natural a relacionar de inmediato los cuentos con la infancia. Si bien es cierto que los niños pueden disfrutarlo y leerlo maravillosamente, este libro fue pensado y escrito con la intención profunda de que los adultos también se detengan a leerlo, haciéndoles eco en su propia sensibilidad.

Luego vinieron las ilustraciones, que también me parecieron hermosas para chicos y grandes, y ese final abierto que invita a pensar a todos.

PERFIL

Claudia Arrieta, administración de turismo.

Es licenciada en Administración de Turismo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se formó como mediadora de lectura en la Fundación Entrelíneas de Chile y en la Escuela de Narración Oral de Francois Vallaeys.