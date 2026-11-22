Uno de los momentos más destacados de la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando fue la presencia de Billy Ray Cyrus, padre de la cantante, quien asistió a la celebración junto a su pareja, la actriz Elizabeth Hurley, y el hijo de esta, Damian. Su participación llamó la atención debido a los problemas familiares que se hicieron públicos tras su divorcio de Tish Cyrus en 2022.

La ceremonia se realizó el sábado 21 de noviembre en una antigua residencia del cantante Frank Sinatra, ubicada en Palm Springs, California. La pareja celebró su matrimonio junto a un grupo reducido de familiares y amigos. La ceremonia estuvo a cargo de Wayne Coyne, vocalista de la banda The Flaming Lips.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la presencia de Billy Ray Cyrus, padre de la cantante, quien asistió junto a su pareja, la actriz Elizabeth Hurley, y el hijo de esta, Damian Hurley. También estuvieron presentes Tish Cyrus, madre de Miley, y su hermana Noah Cyrus.

La asistencia de Billy Ray tuvo especial relevancia por el distanciamiento familiar que se hizo público después de su divorcio de Tish en 2022. Sin embargo, Miley y su padre retomaron su relación en mayo de 2025, luego de varios años sin contacto.

Por otro lado, Tish Cyrus también volvió a casarse en 2023 con el actor Dominic Purcell. En aquella ceremonia, Miley y su hermana Brandi participaron como damas de honor.