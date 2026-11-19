Durante el 2026, Pelo Madueño y su RockPop han convertido cada presentación en La Noche de Barranco en una auténtica celebración musical. Con un espectáculo contundente y un público que ha respondido llenando todas las fechas, el artista se prepara para ofrecer un concierto más y despedir por todo lo alto una temporada memorable.

La cita es este sábado 5 de diciembre con un espectáculo extendido y a banda completa, que superará las dos horas de duración. Durante la noche, Pelo Madueño repasará lo mejor de su repertorio, con éxitos como “Mala Sangre”, “Alma de 80s” y “La peor de las guerras”, además de otros clásicos que continúan sonando en las radios y mantienen su vigencia en las playlists actuales.

La PREVENTA ya está disponibles en Joinnus aquí: https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-pelo-madueno-despide-el-ano-en-la-noche-de-barranco-80476

Con más de tres décadas de trayectoria, Pelo Madueño es una de las figuras más representativas del rock peruano. Inició su recorrido en la escena underground con Narcosis y Eructo Maldonado, pasó por la banda de Miki González y, en 1992, fundó La Liga del Sueño, agrupación con la que alcanzó gran popularidad. Posteriormente, desarrolló una carrera como solista con discos como Ciudad Naufragio, No te salves, Nivel Nacional, XXX y Apocalipsex. Este 2026 ha sido un año de reencuentro con el público, gracias a sus presentaciones en La Noche de Barranco, donde ha recorrido distintas etapas de su carrera, combinando sus canciones solistas, clásicos de La Liga del Sueño y otras sorpresas de su repertorio, reafirmando la vigencia de su propuesta RockPop.