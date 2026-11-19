Dos hombres identificados como Jimmy Marroquín Granja (45) y Joel Chávez Pachari (35) fueron detenidos por efectivos de la comisaría de Salaverry por su presunta participación en la extracción ilegal de especies acuáticas protegidas.

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La intervención se realizó durante un patrullaje por la franja costera, donde los agentes incautaron material de pesca y las especies extraídas.

El arresto de estos dos individuos estaría relacionado con el tiburón ballena hallado varado horas antes en Salaverry, pues se investiga si fueron ellos los que le cortaron las aletas y otras partes del cuerpo.