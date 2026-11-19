Un nuevo ataque con uso de dinamita se registró la madrugada de ayer en el sector Wichanzao, en el distrito de La Esperanza, Trujillo. Delincuentes, presuntos miembros de una organización criminal, llegaron hasta los exteriores de una vivienda que está en construcción y detonaron el artefacto explosivo.

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La detonación fue tan fuerte que el portón de metal sufrió serios daños y lo mismo sucedió con los vidrios de las ventanas del inmueble atacado y de algunos predios vecinos.

ANGUSTIA

De acuerdo a versión de los moradores, no es la primera vez que los propietarios de dicha vivienda son víctimas de los extorsionadores. Semanas atrás también lanzaron un cartucho de dinamita en el lugar.

Se supo que la casa está siendo construida con un diseño especial, ya que se los dueños tienen proyectado abrir en el futuro una tienda.

Un detalle que notó la Policía Nacional en el lugar fue que en una de las puertas de la vivienda han pegado un sticker de una organización criminal, cuyo slogan dice: “Una sola idea, security”, que según se supo estaría asociada “La Jauría”.

Otro dato que fue revelado es que los extorsionadores le están exigiendo a los dueños del inmueble el pago de S/ 150 mil para dejarlos seguir con sus proyectos en paz.

La familia agraviada solicitó a la Policía Nacional que investigue y pueda identificar a los autores de estos atentados.

En la zona hay cámaras de videovigilancia y los detectives a cargo de las pesquisas ya revisan las imágenes para obtener alguna pista que permita dar con los maleantes.