El Rojo Matador y Universitario de Deportes disputarán uno de los últimos duelos del Torneo Clausura, pero tendrán un sector de la hinchada fuera de juego. La Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE) aprobó el Plan de Protección y Seguridad para el encuentro de este domingo 22 de noviembre, aunque estableció que únicamente la tribuna Occidente podrá recibir espectadores.

La autorización contempla un aforo máximo de 7860 personas, por lo que el Estadio IPD de Huancayo no podrá utilizar todos sus sectores para este compromiso decisivo, pese a que inicialmente existía expectativa por contar con más espacios disponibles.

La tribuna Oriente y la platea baja quedaron inhabilitadas, reduciendo considerablemente la capacidad de convocatoria para una jornada en la que se espera un ambiente de final.

Observación

En el caso de Oriente, la restricción responde a que no cuenta con la certificación de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento que acredita las condiciones necesarias para recibir público.

Así, mientras Sport Huancayo buscará hacerse fuerte en casa ante los cremas, la hinchada tendrá que concentrarse en Occidente. El partido promete emociones dentro del campo, pero fuera de él la tribuna también juega su propio partido: la seguridad no admite improvisaciones.