Carlos Cacho le envió un mensaje a Michelle Soifer. Al ser consultado por la cantante, el maquillador resaltó su dedicación al trabajo y expresó el cariño especial que siente por ella.
El maquillador elogió a la cantante y recordó el vínculo que los une. “Me encanta, trabajadora. Le tengo mucho cariño, tenemos una historia pues...”, comentó en Café con la Chevez.
Cacho también habló de Giuseppe Benignini, conocido como el ‘Principito’, y afirmó que tanto él como Michelle disfrutan de una mayor felicidad desde que el exchico reality salió de sus vidas.
“Un por gusto para ti y un por gusto para mí y nosotros estamos más felices que nunca”, sostuvo el maquillador.
En medio de sus críticas a Benignini, Carlos Cacho también expresó su cariño y respeto por Soifer, a quien le deseó felicidad y muchos éxitos en su carrera. Luego, cuando se le volvió a mencionar el apodo de Giuseppe, el maquillador respondió en tono de broma: “¿Principito? El príncipe soy yo”.