Carlos Cacho le envió un mensaje a Michelle Soifer. Al ser consultado por la cantante, el maquillador resaltó su dedicación al trabajo y expresó el cariño especial que siente por ella.

El maquillador elogió a la cantante y recordó el vínculo que los une. “ Me encanta, trabajadora. Le tengo mucho cariño, tenemos una historia pues... ”, comentó en Café con la Chevez.

Cacho también habló de Giuseppe Benignini, conocido como el ‘Principito’, y afirmó que tanto él como Michelle disfrutan de una mayor felicidad desde que el exchico reality salió de sus vidas.

“ Un por gusto para ti y un por gusto para mí y nosotros estamos más felices que nunca ”, sostuvo el maquillador.

En medio de sus críticas a Benignini, Carlos Cacho también expresó su cariño y respeto por Soifer, a quien le deseó felicidad y muchos éxitos en su carrera. Luego, cuando se le volvió a mencionar el apodo de Giuseppe, el maquillador respondió en tono de broma: “ ¿Principito? El príncipe soy yo ”.