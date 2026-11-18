Los actores Anahí de Cárdenas y Nacho Di Marco se unen por primera vez para protagonizar “Se busca amor (urgente)”, una comedia romántica que ya se presenta en el Multiteatro Movistar, ubicado en el distrito de Santiago de Surco.

La propuesta teatral, presentada por Los Productores y Piaf Producciones, combina el humor y las canciones de los años noventa para explorar las relaciones sentimentales, la soledad y la presión social por encontrar pareja.

¿De qué trata “Se busca amor (urgente)”?

La historia sigue a Soledad, una mujer cansada de las citas desastrosas y abrumada por la sensación de que el tiempo se le agota para encontrar pareja.

En medio de sus intentos por cambiar su suerte sentimental, la protagonista descubrirá que la búsqueda del amor también puede convertirse en una oportunidad para reencontrarse consigo misma.

La obra aborda situaciones cotidianas relacionadas con la soltería, las expectativas románticas y la necesidad de sentirse elegido.

Ítalo Cordano dirige nueva comedia romántica

La puesta en escena, escrita y dirigida por Ítalo Cordano, es una adaptación de “¿Y Giulia?”, producción derivada de la obra teatral “La Tribu”.

Con esta nueva versión, el director vuelve a explorar los vínculos afectivos y las contradicciones que surgen en la búsqueda de pareja.

“Si algo nos han enseñado las telenovelas y las baladas noventeras es que encontrar el amor no es fácil. Hemos creado aplicaciones para buscar pareja y, aun así, seguimos en lo mismo”, señaló Cordano.

“Se busca amor (urgente)”: horarios y venta de entradas

La comedia romántica tendrá una temporada corta en el Multiteatro Movistar de Santiago de Surco, con funciones de jueves a domingo.

Los horarios son los siguientes:

Jueves y viernes: 8:30 p.m.

Sábados: 6:00 p.m. y 8:30 p.m.

Domingos: 6:00 p.m.

Las entradas están disponibles a través de Los Productores, Teleticket y en la boletería del teatro.