La literatura de Mario Vargas Llosa vuelve a encontrarse con el cine en Bogotá. Durante noviembre, bibliotecas públicas de la capital colombiana acogen un homenaje al escritor peruano, cuya obra continúa inspirando nuevas lecturas y aproximaciones audiovisuales.

La iniciativa, organizada por la Embajada del Perú en Colombia, propone recorrer su legado desde distintas expresiones culturales.

Uno de los momentos centrales será el conversatorio del miércoles 18 de noviembre, en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. El encuentro reunirá al cineasta Luis Llosa, primo del Nobel y director de “La fiesta del Chivo”, y al escritor y guionista colombiano Antonio García Ángel.

La conversación estará moderada por el poeta y gestor cultural Federico Díaz Granados.

VIVENCIAS

Luis Llosa compartirá sus experiencias en proyectos televisivos y cinematográficos junto al autor, además del desafío que supuso adaptar y dirigir La fiesta del Chivo.

“Podré compartir mis experiencias del trabajo que realizamos juntos en diversos proyectos televisivos y cinematográficos”, señaló.

El homenaje contempla también un ciclo de tres películas inspiradas en novelas del escritor: “La ciudad y los perros” (1985) y “Pantaleón y las visitadoras” (1999), ambas dirigidas por Francisco J. Lombardi, y “La fiesta del Chivo” (2005), bajo la dirección de Luis Llosa.

Las proyecciones, iniciadas el 6 de noviembre, se extenderán hasta el 26 en distintas bibliotecas de Bogotá. A esta programación se suman una exposición fotográfica sobre Vargas Llosa y una donación de libros, en una apuesta por acercar su obra a nuevos lectores y reafirmar la vigencia de una literatura que trasciende fronteras y lenguajes.