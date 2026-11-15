El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, de 84 años, ingresó este domingo 15 de noviembre a la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla L, que perteneció al Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, fallecido en abril de 2025.

El autor, reconocido con el Premio Cervantes 2017, se convirtió en el primer centroamericano en ingresar como académico de número a la institución. Durante la ceremonia, celebrada en Madrid, pronunció el discurso Un novelista ecuménico, dedicado al legado literario de Vargas Llosa.

Escritor recordó su exilio y cuestionó al Gobierno de Nicaragua

En su intervención, Ramírez lamentó haber tenido que abandonar Nicaragua y criticó al Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que calificó como una “tiranía estrambótica y cruel”.

El escritor reside en España desde 2021 y fue despojado de su nacionalidad nicaragüense en 2023, en medio de su enfrentamiento político con las autoridades de su país. Anteriormente, había ocupado la vicepresidencia de Nicaragua entre 1985 y 1990.

Ramírez también agradeció la acogida recibida en España, país que eligió para establecerse tras su salida de Nicaragua. “Nunca he sido extranjero en España”, afirmó durante su discurso.

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Destacó el legado literario de Vargas Llosa

El autor de Margarita, está linda la mar, Castigo divino y Tongolele no sabía bailar reconoció la responsabilidad de suceder a Vargas Llosa en la academia, a quien dedicó buena parte de su intervención.

Asimismo, defendió la importancia del idioma español como vínculo cultural entre América Latina, España y las comunidades hispanohablantes de Estados Unidos.