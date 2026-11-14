Una hermosa imagen del Papa León XIV, con su atuendo en filigrana de plata, es la creación del orfebre cataquense Julio Mario Sosa Suárez, quien a nombre de su pueblo, Catacaos y la parroquia San Juan Bautista, hicieron llegar ayer a manos de Su Santidad en su visita a Pimentel.

La estatua en bella imagen de filigrana tiene el peso de 92 gramos de plata, en una altura de 12 centímetros y 4 centímetros de ancho, hecho con el arte ancestral de hilar finos hilos de plata, para convertirlas en bellísimas joyas.

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INICIATIVA

“Este es el trabajo más importante de mi vida, una iniciativa para agradar a nuestro papa peruano y que mejor homenaje que refleja el arte y la fe de la Heroica Villa ” , señaló don Julio, quien además es coordinador de Catequesis Familia en la parroquia San Juan Bautista.

Para concretarla, usó la técnica de filigrana en todo su ropaje, que no olvidó la estola papal, la cual, junto al rostro, que incluye sus anteojos, han sido realizados con la técnica de moldeado y vaciado.

“Hemos realizado este trabajo pues queremos dejar en alto a Catacaos, que tiene una fe enorme, que se manifiesta en su Semana Santa, que es Patrimonio Cultural de la Nación . La figura con una base de cedro llega a medir 18 centímetros y lleva una placa de plata donde se lee: “Al Papa León XIV. De la parroquia San Juan Bautista de Catacaos. Hecho por Julio Mario Sosa Suárez . Catacaos”, reseña.

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OTRA OBRA

Cabe señalar que aparte de la obra en filigrana, el escultor Oscar Aquino Ipanaqué confeccionó un crucifijo hecho en madera de palo santo, obra artesanal tallada que representa a un Cristo Crucificado que fue entregada a Su Santidad durante una de las actividades en que participará la primera autoridad católica, quien tuvo el honor de llevarla..

La institución donante es el Instituto de Arte y Cultura de la UNP como una muestra y expresión de la fe y cultura de Piura, pidiendo al Señor bendiga siempre su misión.

Oscar Aquino se sintió orgulloso de que el papa peruano sea portador de esta bella escultura de madera.