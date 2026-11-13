El papa León XIV llegó a Chiclayo, en la región Lambayeque, donde ejerció como obispo durante más de ocho años, antes de asumir nuevas responsabilidades en la Iglesia católica y convertirse en el primer pontífice de nacionalidad estadounidense.

Su visita representa un reencuentro con la ciudad donde desarrolló gran parte de su labor pastoral en el Perú. Revive en esta galería fotográfica los momentos de su llegada a tierras chiclayanas, escenario de una etapa importante de su trayectoria religiosa.

La llegada del pontífice este viernes 13 de noviembre estuvo marcada por una bienvenida con niños vestidos con trajes típicos de marinera. La alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, y otras autoridades participaron en su recibimiento.