La visita del papa León XIV a Chiclayo tendrá un reencuentro especial con dos figuras vinculadas al fútbol peruano: el legendario Teófilo Cubillas y el empresario Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El encuentro está previsto para este viernes y representa una ocasión emotiva para el máximo goleador nacional en la historia de los mundiales, quien viajó desde Estados Unidos para volver a encontrarse con el pontífice en territorio peruano.

La relación de Robert Francis Prevost con el fútbol chiclayano tiene un recuerdo especial: la primera camiseta de fútbol que recibió fue la del Juan Aurich, obsequiada por Edwin Oviedo cuando este se desempeñaba como director ejecutivo del Grupo Oviedo.

Años después, ya convertido en papa León XIV, regresará a la ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral y se reencontrará con antiguos amigos. Oviedo, quien volvió a asumir la presidencia del club norteño en mayo pasado, también forma parte de la organización de la visita papal.

Por su parte, Teófilo Cubillas llegó a Chiclayo después de cumplir una intensa agenda internacional. El exfutbolista viajó desde Miami, donde reside, hasta Pachuca, México, para participar en su incorporación al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Posteriormente, tomó un vuelo hacia Lima y continuó su recorrido hasta la ciudad norteña, motivado por la posibilidad de reencontrarse con el Santo Padre.

El primer encuentro entre Cubillas y León XIV ocurrió en enero de este año, durante una audiencia en el Vaticano, donde el exjugador estuvo acompañado de su esposa Betty, Edwin Oviedo y Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana. En aquella oportunidad, el Nene entregó al pontífice la camiseta de la selección peruana que utilizó en el Mundial de Argentina 1978, con la que anotó cinco de sus diez goles en las Copas del Mundo.

El papa recibió el regalo con entusiasmo y posó junto a la histórica camiseta, en un momento que quedó registrado en numerosas fotografías. Oviedo también aprovechó aquella visita para entregarle su libro biográfico, El caso Oviedo. Para la reunión de este viernes estaba prevista la participación de Ricardo Gareca; sin embargo, un imprevisto de último momento habría impedido que el entrenador argentino integrara la delegación.

En esta nueva reunión está previsto que León XIV reciba otra camiseta del Juan Aurich, club que obtuvo el campeonato peruano en 2011 y que actualmente preside Oviedo. Así, el retorno del pontífice a Chiclayo no solo estará marcado por las actividades religiosas, sino también por un emotivo encuentro con dos representantes del fútbol nacional, en una ciudad que guarda recuerdos especiales para los tres.