Miles de fieles procedentes de diferentes regiones del Perú y de Ecuador llegaron hasta las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, Lambayeque, para participar en la misa que preside el papa León XIV este viernes 13 de noviembre.

Desde la noche del jueves, numerosas familias, jóvenes y adultos mayores se instalaron en el recinto religioso. Muchos decidieron pernoctar en el lugar con la esperanza de conseguir una ubicación privilegiada y estar lo más cerca posible del santo padre.

Peregrinos viajaron durante horas para ver al papa

La llegada de visitantes procedentes de Piura, Tumbes, La Libertad y otras zonas del país se sumó a la presencia de delegaciones ecuatorianas que cruzaron la frontera para participar en esta celebración religiosa.

El encuentro tiene un significado especial para Chiclayo, ciudad donde León XIV ejerció como obispo durante aproximadamente ocho años antes de asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano.

La concentración de fieles convierte a las Pampas de Pimentel en uno de los principales escenarios de la visita papal al Perú, marcada por el reencuentro del pontífice con la población lambayecana.