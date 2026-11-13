Un grupo de internos del establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro elaboró artesanalmente un par de sandalias misioneras que fueron entregadas al papa León XIV durante su visita al Perú. El obsequio fue llevado por el obispo de Chosica, monseñor Jorge Enrique Izaguirre Rafael, quien hizo llegar al Santo Padre este presente como muestra de fe, esperanza y compromiso de las personas privadas de libertad.

Junto con las sandalias, los internos enviaron una carta dirigida al pontífice, en la que expresaron su saludo fraterno, gratitud y cercanía espiritual. En el mensaje también aseguraron que acompañan con sus oraciones la misión apostólica del papa y compartieron sus experiencias personales en el camino de conversión, reconciliación y esperanza.

En la misiva, los internos reconocieron los errores cometidos y manifestaron su voluntad de transformar sus vidas, reparar el daño causado y convertirse en constructores de paz. Asimismo, destacaron que buscan contribuir positivamente a la sociedad mediante acciones que promuevan valores cristianos y solidaridad.

También dieron a conocer su labor evangelizadora dentro del establecimiento penitenciario, donde están organizados en 12 comunidades y cuentan con misioneros en los diferentes pabellones. Desde estos espacios comparten la fe, acompañan espiritualmente a otros internos y promueven iniciativas de servicio, formación, reciclaje y cuidado de la creación.

Las sandalias representan un mensaje de reconciliación y esperanza. Foto: Diócesis de Chosica.

En la carta, los internos agradecieron al papa León XIV por su llamado a construir puentes, derribar muros y promover una Iglesia cercana a las personas que atraviesan situaciones de dolor, exclusión y sufrimiento. Además, le solicitaron que rece por ellos, sus familias y todas las personas que permanecen privadas de libertad.

Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Capellanía del penal Miguel Castro Castro, dirigida por la hermana Carlota Calle, responsable de la Pastoral Carcelaria de la Diócesis de Chosica. La entrega de las sandalias representa un mensaje de reconciliación y esperanza de quienes, desde prisión, buscan una oportunidad para cambiar sus vidas y contribuir a una sociedad más humana.