El papa León XIV tiene una ahijada piurana que espera volver a abrazarlo durante su visita apostólica al Perú. Se trata de Mildred Camacho Dioses, quien conoció a Robert Prevost cuando este desarrollaba su labor misionera en Chulucanas. Desde la distancia, ha seguido con emoción la trayectoria de su padrino, celebrando su designación como cardenal en septiembre de 2023 y su posterior elección como sumo pontífice, el 8 de mayo de 2025.

La historia comenzó en Chulucanas, donde el entonces sacerdote estadounidense Robert Prevost llegó como misionero de la Orden de San Agustín. Entre 1984 y 1986 se desempeñó como vicario parroquial de la Catedral de la Sagrada Familia y fue conocido cariñosamente por sus feligreses como el padre Roberto. Durante esa etapa entabló amistad con Héctor Camacho, padre de Mildred, quien era uno de los monaguillos de la parroquia.

Años después, en 1995, ambos volvieron a encontrarse en Trujillo, donde Prevost ejercía como vicario de la Arquidiócesis y párroco de la Catedral de Nuestra Señora de Montserrat. Cuando Héctor Camacho supo que sería padre, en 1996, le pidió al religioso que fuera el padrino de bautizo de su hija. Durante una conversación sobre el nombre de la niña, Prevost le sugirió llamarla Mildred, en homenaje a su madre, fallecida en 1990, quien tenía ascendencia latina.

El bautizo se realizó en la parroquia San José Obrero de Chulucanas. La ceremonia contó con la participación de la tía de la niña, Gioconda Cabrejo, como madrina, y del padre Roberto como padrino. Incluso existen fotografías de aquella celebración en las que se observa al entonces sacerdote cumpliendo con las tradiciones del bautizo y repartiendo los recuerdos entre los invitados.

Con el paso de los años y el traslado de Prevost a Estados Unidos y posteriormente a Roma, la comunicación continuó mediante correos electrónicos y fotografías que el religioso enviaba a su ahijada y a su padre.

En agosto de 2024, Mildred y su familia tuvieron la oportunidad de reencontrarse con él cuando regresó a Chulucanas, todavía como cardenal, para participar en las actividades por el aniversario de la diócesis. En aquella ocasión, ella le presentó a su segunda hija, que actualmente tiene seis años.

Mildred viajó a Roma y pudo acercarse a su padrino para entregarle algunos obsequios. Foto: cortesía.

El vínculo también tuvo un nuevo capítulo este año, cuando Mildred viajó a Roma y pudo acercarse a su padrino para entregarle algunos obsequios, siguiendo los protocolos establecidos para las audiencias con el pontífice. En declaraciones a la Agencia Andina, la piurana expresó sus mejores deseos para el desarrollo de la visita papal y manifestó que, aunque no tiene programado un encuentro oficial, mantiene la esperanza de volver a saludarlo durante su retorno al norte del país.

Ahora, con la llegada de León XIV a Chiclayo, Mildred y su familia esperan que la apretada agenda del pontífice permita un momento para reencontrarse. Para la ahijada piurana, su visita representa una ocasión especial para volver a ver al hombre que conoció como el padre Roberto, el sacerdote que llegó como misionero a Chulucanas y que, décadas después, se convirtió en el líder de la Iglesia católica.