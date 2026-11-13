La emoción embarga a Lucila Ramos, amiga personal del papa León XIV, quien cuenta los minutos para reencontrarse con él y darle un abrazo durante su visita a Chiclayo. La mujer recordó con cariño los cinco años de amistad que mantuvo con Robert Prevost, cuando se desempeñaba como obispo de la ciudad, y aseguró que está feliz de recibirlo nuevamente en la que considera su casa. “Estoy feliz, estoy feliz de verdad porque después de tanto tiempo que se fue, regresa a su casa”, señaló en Willax.

Lucila contó que la despedida de Prevost, cuando partió hacia Roma, fue especialmente dolorosa para ella y otras personas que compartían momentos cercanos con el religioso. Recordó que organizaron una reunión por su cumpleaños para despedirlo, a la que asistieron quienes lo conocían y participaban en las misas que celebraba. “Nos sentimos agobiadas, tristes por ese momento tan difícil”, afirmó

La amistad se fortaleció gracias a las actividades religiosas que compartían, especialmente las celebraciones del grupo de adoradores al que pertenece Lucila. Según contó, Prevost participaba en las misas de los primeros jueves de cada mes y mantenía un trato cercano con los fieles. “Para nosotros era como si fuera un familiar, porque él en ningún momento se hacía atrás, siempre estaba con nosotros”, recordó emocionada.

Pero la relación también se extendía a momentos cotidianos. Lucila tiene un negocio de comida ubicado cerca de la Catedral de Santa María, donde el entonces obispo solía acudir para desayunar o almorzar. Entre sus preferencias estaban el jugo de naranja, el café, los sándwiches de pavo o asado y, especialmente, los platos tradicionales de la gastronomía norteña, como el cabrito y el arroz con pato, además del cebiche. Incluso compartía momentos con los trabajadores del establecimiento y les entregaba propinas.

La mujer confirmó que el pontífice pidió que durante su visita le preparen algunos de los platos que disfrutaba cuando vivía en Chiclayo. La noticia la llena de alegría, pues representa una oportunidad para recordar aquellos encuentros que compartieron antes de su partida a Roma. Lucila también señaló que el religioso le envió saludos, al igual que el padre Edgard Rimaycuna, lo que aumentó su emoción ante el esperado reencuentro.

Este viernes, Lucila estará ubicada en un lugar privilegiado de las Pampas de Pimentel para participar en la misa multitudinaria que presidirá León XIV. Su mayor deseo es volver a abrazar al amigo con quien compartió tantos momentos de fe y cercanía. “Ya quiero abrazarlo”, señaló.