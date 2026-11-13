El papa León XIV llegará a Chiclayo este viernes 13 de noviembre. La agenda del santo padre contempla una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, programada para las 10:30 a.m., y un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, previsto para las 5:45 p.m.

El pontífice visitará la ciudad del norte del país como parte de su recorrido por el Perú. Sigue aquí las actividades religiosas, los encuentros con los fieles y las incidencias de su jornada. Fuente: Hugo Pérez/@photo.gec

Durante la jornada, el pontífice también visitará la Capilla San Óscar A. Romero y participará en un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. La visita concluirá con una cena junto a los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo.

TRANSMISIÓN DIARIO CORREO

SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO

7:32 am | Papa León XIV aborda avión para partir hacia Chiclayo.

7:31 am | Papa es recibido por la tripulación del avión para viajar hacia Chiclayo.

7: 28 am | Papa León XIV ingresa a la Base Aérea del Callao (Grupo N.° 8)

7:21 am | Papa transita por Avenida Facucett de camino al aeropuerto para tomar el avión hacia Chiclayo.

El pontífice visitará la ciudad del norte del país como parte de su recorrido por el Perú. Sigue aquí las actividades religiosas, los encuentros con los fieles y las incidencias de su jornada. Hugo Pérez/@photo.gec

6:58 am | León XIV se retira de la Nunciatura Apostólica con su escolta para trasladarse a su vuelo hacia Chiclayo.

El pontífice visitará la ciudad del norte del país como parte de su recorrido por el Perú. Sigue aquí las actividades religiosas, los encuentros con los fieles y las incidencias de su jornada. Hugo Pérez/ @photo.gec

6:55 am | El papa León XIV brinda una palabras a sus fieles antes de abandonar la Nunciatura Apostólica y emprender su viaje hacia Chiclayo.

6:52 a.m. | Fieles se congregan a las afueras de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde cantan mientras esperan la llegada del papa León XIV.