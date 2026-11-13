El papa León XIV llegará a Chiclayo este viernes 13 de noviembre. La agenda del santo padre contempla una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, programada para las 10:30 a.m., y un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, previsto para las 5:45 p.m.
Durante la jornada, el pontífice también visitará la Capilla San Óscar A. Romero y participará en un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. La visita concluirá con una cena junto a los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo.
TRANSMISIÓN DIARIO CORREO
SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO
7:32 am | Papa León XIV aborda avión para partir hacia Chiclayo.
7:31 am | Papa es recibido por la tripulación del avión para viajar hacia Chiclayo.
7: 28 am | Papa León XIV ingresa a la Base Aérea del Callao (Grupo N.° 8)
7:21 am | Papa transita por Avenida Facucett de camino al aeropuerto para tomar el avión hacia Chiclayo.
6:58 am | León XIV se retira de la Nunciatura Apostólica con su escolta para trasladarse a su vuelo hacia Chiclayo.
6:55 am | El papa León XIV brinda una palabras a sus fieles antes de abandonar la Nunciatura Apostólica y emprender su viaje hacia Chiclayo.
6:52 a.m. | Fieles se congregan a las afueras de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde cantan mientras esperan la llegada del papa León XIV.