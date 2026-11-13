“Queridos jóvenes, escuchen la invitación de Jesús y atrévanse a seguirlo. El Señor ‘no quita nada y lo da todo’ (Benedicto XVI)”. Con estas palabras, el papa León XIV se dirigió ayer a más de 52 mil jóvenes congregados en el Estadio Nacional.

El multitudinario encuentro reunió a los fieles más jóvenes de la Iglesia Católica. Catequistas, voluntarios, miembros de congregaciones, entre otros, se hicieron presentes para escuchar las palabras del sucesor de San Pedro.

Reencuentro

El recibimiento fue extraordinario y emotivo. El sumo pontífice se mostró visiblemente conmovido frente a los miles de asistentes que se presentaron, a viva voz, como “la juventud del papa”.

El santo padre llegó al recinto deportivo resguardado por el Cuerpo de Gendarmería del Vaticano y la Guardia Suiza Pontificia, aproximadamente a las 6:00 p.m. Lo hizo a bordo del papamóvil y en medio de fuertes vitoreos mientras saludaba a los asistentes.

El entusiasmo fue avasallante: miles de feligreses portaban pancartas, fotografías, banderines y otros elementos alusivos al papa, quien descendió pocos minutos después y tomó su lugar en un estrado.

A su lado se ubicaron ​su secretario personal, monseñor Edgar Rimaycuna, y el arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo. Fue este último quien realizó una breve presentación inicial y brindó una cálida bienvenida al exobispo de Chiclayo.

Jornada

Castillo agradeció al papa León XIV su visita al país y “por dar su corazón a favor de la juventud”.

“Te recibimos con el corazón de esta juventud que, en nuestra arquidiócesis de Lima y diócesis vecinas, han formado la Vicaría de la Juventud; para que los jóvenes estén especialmente atendidos y sean sujetos de la evangelización y la fe”, sostuvo durante su exposición, la que suspendió por algunos momentos debido a las exclamaciones de cariño de los asistentes dirigidas al sumo pontífice.

Poco después, los organizadores del evento trasladaron una cruz al centro del recinto y se presentaron los testimonios de tres feligreses: el joven estudiante de medicina y danzante, Joao Meza; la coordinadora de la Pastoral Juvenil de la diócesis de Carabayllo, Emily Milagros; y la religiosa de la Congregación de las Hermanas Ursulinas, Sor Luzbinda Ramos.

“Ver que más jóvenes pueden acercarse a Dios, descubrir su amor y encontrar una comunidad donde sentirse acogidos, es una de las razones más bonitas para continuar. Jesús mismo formó una comunidad, compartió la vida con sus discípulos, los acompañó y los escuchó. Acompañar no es cargar sola, ni creer que siempre debo ser fuerte para todo”, afirmó Emily Milagros.

Mensaje

Como acto central, el vicario de Cristo tomó la palabra para brindar un mensaje al público.

“Alguien me ha dicho que en el Perú hace falta un signo de esperanza, pues hoy en el Estadio Nacional son ustedes el signo de esperanza”, destacó en su discurso.

Luego, agradeció el “recibimiento tan afectuoso” y pidió a los “jóvenes, cuando sufran, acudir a Jesús”.

“No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes. Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”, añadió.

En esa línea, les pidió “reservar momentos de silencio ante el Santísimo para encontrarse con él”.

“Háblenle de sus proyectos y déjense interrogar por su palabra. No tengan miedo de preguntarle qué espera de ustedes”, puntualizó un emcionado León XIV.​