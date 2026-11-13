El norte peruano se prepara para vivir hoy una jornada histórica. Miles de fieles, entre piuranos, ecuatorianos y de otras partes del país y extranjero, llegaron a la ciudad de Chiclayo para recibir hoy al papa León XIV, quien regresa a la tierra donde ejerció su labor pastoral durante ocho años y construyó un estrecho vínculo con la población. Su historia misionera también está ligada a Piura, donde trabajó en Chulucanas, en Morropón. Su llegada despierta emoción y expectativa entre los asistentes, quienes esperan reencontrarse con quien fuera su obispo y pastor.

La representación piurana también tendrá un lugar especial en este encuentro religioso. Dos de sus principales símbolos de fe, la Virgen de las Mercedes de Paita, conocida como “La Mechita” y el Señor Cautivo de Ayabaca, peregrinaron hasta Chiclayo para participar en la misa que presidirá el pontífice en las Pampas de Pimentel.

A ellos se sumarán devotos y representantes de Chulucanas, tierra donde Robert Prevost inició su labor misionera en el Perú y donde todavía es recordado con cariño.

La provincia de Morropón, especialmente Chulucanas, guarda un vínculo especial con el papa León XIV, debido a que fue en esta tierra piurana, donde Robert Francis Prevost inició su labor misionera en el Perú en 1985, cuando llegó como sacerdote de la orden de San Agustín.

Durante su permanencia, conoció de cerca la realidad de las comunidades y desarrolló su trabajo pastoral, dejando recuerdos entre los pobladores que hoy siguen identificándolo con cariño como el “padre Roberto”.

Ante su llegada a Chiclayo, los habitantes de Chulucanas también se preparaban para ser parte de este esperado reencuentro con quien años atrás compartió sus experiencias y labor religiosa en la región.

Como muestra de afecto y orgullo, los representantes de esta delegación anunciaron que llevarían productos tradicionales de la zona, entre ellos carne seca y los conocidos chifles del kilómetro 50, como una manera de compartir con el pontífice parte de la identidad y gastronomía piurana.

También estarán presentes delegaciones de diversas parroquias de las provincias de Piura, Sullana, Paita y otras localidades de la región, cuyos representantes viajaron para participar en este esperado encuentro con el pontífice.

Dicha movilización refleja la expectativa que ha generado su llegada entre las comunidades católicas piuranas que buscan ser parte de esta histórica jornada religiosa.

PIURA QUISO AL PAPA. En tanto, meses antes de conocerse la agenda oficial de la visita del papa León XIV al Perú, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Piura realizó coordinaciones para promover la inclusión de esta región en un eventual recorrido pastoral del pontífice por el país.

La iniciativa buscaba poner en valor los lugares vinculados con su trayectoria misionera, especialmente Chulucanas, Morropón y Santo Domingo, a través de la denominada “Ruta del Papa León XIV”, con el propósito de fortalecer el turismo religioso; sin embargo, no se concretó.

ECUATORIANOS. Por otro lado, más 2,000 ecuatorianos cruzaron la frontera peruana para participar en la misa que celebrará el papa León XIV en Chiclayo. Así lo informó el cónsul de Ecuador en Tumbes, que señaló que los peregrinos ingresaron al país por el departamento fronterizo para trasladarse hasta las Pampas de Pimentel.

La movilización congregó principalmente a ciudadanos procedentes de Huaquillas, Cuenca y otras localidades del sur ecuatoriano, quienes participarán en el multitudinario encuentro religioso con el pontífice.

La expectativa por la visita también impulsó la oferta de paquetes turísticos y viajes especiales desde Ecuador. Algunas agencias han ofrecido traslados por vía aérea, con conexiones en Lima, mientras que otras gestionan vuelos directos desde Quito y Cuenca hacia Chiclayo.

RECORDÓ VALS “MI PERÚ”. Mientras tanto, ayer el papa León XIV sorprendió a los asistentes en la Plaza Mayor de Lima al evocar el conocido vals criollo “Mi Perú” durante su discurso. Con esta referencia musical, el pontífice resaltó la belleza del territorio nacional y su riqueza cultural, generando aplausos y muestras de entusiasmo entre los presentes en el Centro Histórico.​

El momento se produjo durante la actividad denominada “Desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano”, en la que Robert Francis Prevost reflexionó sobre la convivencia, el respeto y la necesidad de superar las divisiones sociales.

“Perú es un país bellísimo”, expresó antes de recordar una de las estrofas de la emblemática canción: “Ricas montañas, hermosas tierras... es mi Perú”, frase que fue recibida con una ovación por parte de los asistentes.

La mención del vals criollo desató una entusiasta reacción entre los asistentes. Apenas el papa León XIV recordó los versos de “Mi Perú”, los ciudadanos respondieron al unísono con el grito de “¡El papa es peruano!”, entre aplausos y muestras de cariño.

Este emotivo episodio puso de manifiesto el vínculo que une al pontífice con el Perú, país donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa antes de ser elegido como líder de la Iglesia católica. Su paso por distintas comunidades del territorio nacional, entre ellas Piura, fortaleció su cercanía con la población.

En otro momento, el papa León XIV pidió rechazar la discriminación. Asimismo, advirtió sobre los prejuicios relacionados con la apariencia, el lugar de procedencia y la condición social, y solicitó no justificar conductas ofensivas mediante bromas o expresiones populares.

Mientras en la Basílica Catedral de Lima, dedicó parte de su mensaje del evangelio a reflexionar sobre las necesidades del Perú y los desafíos que enfrenta la sociedad para alcanzar la reconciliación y la paz. El sumo pontífice pidió promover una Iglesia capaz de “superar las divisiones, escuchar, sanar y construir puentes en medio de los conflictos”.

León XIV expresó su alegría por encontrarse en territorio peruano y recordó que llegó al país hace muchos años para servir al pueblo de Dios, promover la paz y la justicia, y prestar especial atención a los más débiles.

DÍAS NO LABORABLES. Con motivo de la visita del papa León XIV al Perú, la Dirección Regional de Educación de Piura dispuso que hoy 13 y mañana sábado sean declarados días no laborables compensables para el personal directivo, docente, administrativo y de servicio de las instituciones educativas públicas y privadas de la región.

La disposición también comprende a los trabajadores de la DREP y de las 12 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Asimismo, precisaron que las horas dejadas de laborar deberán ser recuperadas.