La protección de miles de asegurados de la región Piura está respaldada por una importante infraestructura de almacenamiento de vacunas. La Red Asistencial EsSalud Piura cuenta con un moderno almacén central especializado que permite conservar y garantizar la disponibilidad de inmunológicos destinados a prevenir hasta 28 enfermedades inmunoprevenibles.

Esta infraestructura dispone de 10 refrigeradoras, 10 congeladoras y una ultracongeladora con capacidad para almacenar más de 22 mil dosis, equipamiento que permite mantener las condiciones adecuadas de temperatura y asegurar la cadena de frío, indispensable para preservar la calidad y efectividad de las vacunas.

Entre los inmunológicos almacenados se encuentran vacunas contra el dengue, influenza, neumococo, sarampión, paperas, poliomielitis, tos ferina y el virus del papiloma humano (VPH), entre otras enfermedades que representan un riesgo para la salud pública.

Desde este almacén se fortalece el abastecimiento para las jornadas de inmunización que desarrolla EsSalud en diferentes establecimientos y puntos de atención de la región. Las brigadas médicas continúan acercando las vacunas a niños, adultos y adultos mayores, promoviendo la prevención y reduciendo el riesgo de complicaciones.

Con esta capacidad logística y el trabajo de sus equipos de salud, EsSalud Piura busca reforzar la protección de las familias piuranas, recordando que completar el esquema de vacunación es una de las medidas más importantes para prevenir enfermedades y salvar vidas.