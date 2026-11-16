El talento, la memoria y las manos sabias de las tejedoras altoandinas de Piura continúan conquistando los escenarios más exigentes de la moda internacional en Europa.

La propuesta de Naturaleza Holística, co-creada junto a la Asociación de Madres Artesanas de Aypate en Ayabaca, fue seleccionada por el comité académico de Universo Mola y la Universidad Europea de Madrid para formar parte de la mesa de Casos de Éxito, en el I Congreso Latino-Europeo de Moda y Regeneración celebrado en España.

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EL CONGRESO

La Asociación de Madres Artesanas de Yanchalá y la casa de moda Naturaleza Holística llevan la maestría ancestral del telar piurano al I Congreso Latino-Europeo realizado en la Universidad Europea de Madrid.

Liderada por la maestra Fedima Chinchay y la diseñadora Cecilia Román, la iniciativa consolida, además, su postulación a ProInnóvate Hub UDEP, para implementar pasaportes digitales QR en sus prendas.

Tras su destacada participación en Madrid, recibieron invitación de honor para el Circular Sustainable Fashion Week Madrid 2027, abriendo una convocatoria exclusiva para aliados estratégicos que deseen sumarse a la delegación oficial en Europa.

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BIOTECNOLOGÍA

“Frente a los desafíos de la crisis climática y la urgencia de transformar la industria textil, la participación piurana en la capital española demostró que el telar de cintura, heredado de generación en generación, no es solo una expresión tradicional, sino una biotecnología viva, de ingeniería zero-waste y huella energética cero” , dijo Cecilia Román.

Este reconocimiento en Europa valida el trabajo de campo que se viene tejiendo desde el territorio piurano, sumándose al éxito obtenido en Francia durante La Semana de Latinoamérica y el Caribe, donde colecciones de la marca desfilaron en los espacios más emblemáticos.

Por otro lado, la dirección creativa de la diseñadora Cecilia Román Cuba, ha permitido estructurar un modelo de negocio de lujo consciente, dando un paso histórico con la postulación oficial al programa ProInnóvate (Emprendimientos Innovadores de la Región Piura) con el respaldo del Hub UDEP.