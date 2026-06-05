La riqueza iconográfica y el valor histórico de la textilería de la sierra piurana conquistaron los espacios culturales de Europa.

Fedima Chinchay Lazo, maestra artesana de la Casa Cultural “Tejiendo Memoria” del Centro Poblado Yanchalá (Ayabaca), retornó al país tras su participación en la Semana de América Latina y el Caribe 2026, celebrada en la ciudad de Bordeaux, Francia.

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EMBAJADORA

La destacada tejedora representó el arte textil del norte peruano, presentando bellas prendas co-creadas junto a la diseñadora Cecilia Román Cuba, fusionando técnicas prehispánicas con el diseño contemporáneo.

De esta manera, Fedima Chinchay transmite su legado a las nuevas generaciones en la Casa Cultural “Tejiendo Memoria”, del Centro Poblado Yanchalá, proyecto de la Asociación Tallapoma de Sol y Luna.

Durante su estancia en el continente europeo, la tejedora ayabaquina se consolidó como la principal embajadora del arte textil ancestral del norte peruano, en el marco del Proyecto Racine en Mouvement (Raíz en Movimiento), una iniciativa de Naturaleza Holística.

Durante su estancia, participó de un desfile de modas, talleres de intercambio cultural y ferias internacionales, donde el público mostró interés por la técnica de hilado y tejido en telar de cintura (conocido como cungalpo), abriendo nuevas perspectivas y salvaguarda de este patrimonio inmaterial.

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CAUSÓ ADMIRACIÓN

“Ha sido una experiencia muy valiosa. Orgullosa de mostrar el arte de mis ancestros y mi cultura a los franceses y demás extranjeros, quienes quedaron maravillados por nuestro tejido prehispánico con incrustaciones de iconografías ” , expresó la artesana.

También participó en la Feria de Mujeres Latinas Emprendedoras, invitada por Julieth Giraldo (fundadora de Latinas en Burdeos), y en la Feria Bouffard, por invitación del peruano residente en Francia, Carlos Olivera.

Este hito histórico la convierte en la primera artesana en posicionar el tejido tradicional del norte del Perú en los ojos del mercado europeo.