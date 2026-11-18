Antonella Roccuzzo, esposa del astro del fútbol Lionel Messi, ha causado revuelo con su visita a la histórica ciudad de Cusco, donde participó en una campaña de promoción para la prestigiosa marca de joyería Tiffany & Co. La visita de Roccuzzo se ha destacado no solo por su vínculo con el famoso futbolista, sino también por su propio carisma y estilo que han captado la atención de los medios y seguidores.

Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, ofreció un espectacular telón de fondo para la sesión fotográfica de la campaña de Tiffany. El entorno místico de la ciudad sirvió como escenario ideal para destacar las nuevas piezas de la colección de la marca. Antonella lució varios de los icónicos diseños de Tiffany, fusionando el lujo contemporáneo con el encanto histórico del sitio.

La visita de Antonella Roccuzzo no pasó desapercibida para los residentes y turistas de Cusco. Durante su estancia, Roccuzzo tomó tiempo para interactuar con la comunidad local, mostrando interés por la cultura e historia de la región. Además, su presencia en la ciudad genera un notable impulso, colocando a la Ciudad Imperial en el centro de las miradas a nivel mundial.

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A través de su participación en la campaña, Roccuzzo también ha transmitido un mensaje de empoderamiento femenino. En varias entrevistas, ha resaltado la importancia que las mujeres se sientan seguras y poderosas, y cómo la moda y las joyas pueden ser una expresión de la personalidad y la confianza de cada una.

Las redes sociales se han inundado de imágenes y comentarios sobre la visita de Antonella. Los seguidores han elogiado su estilo y la han felicitado por su papel en la promoción de la cultura peruana a nivel internacional. “ Súper lindo todo ”, señaló a un medio que logró abordarla en la Plaza Mayor de Cusco.

Antonella Roccuzzo visitó Machu Picchu, el Valle Sagrado de Los Incas, Maras Moray y el Centro Histórico de Cusco, dejando mensajes de sorpresa y satisfacción a través de sus redes sociales.