Universitario recibió un duro golpe en la recta final del Torneo Clausura 2026. Gianluca Lapadula quedó fuera del partido ante Sport Huancayo, programado para este domingo 22 de noviembre, tras sufrir una distensión muscular durante el amistoso de la selección peruana frente a Bolivia.

El “Bambino” encendió las alarmas luego de marcar de penal en la victoria 2-0 de la Bicolor. Sin embargo, una molestia en el muslo izquierdo lo obligó a abandonar el campo y ahora necesitaría entre nueve y diez días para recuperarse.

La ausencia del atacante representa una baja sensible para el equipo de Fabián Bustos, pues registra nueve goles y cuatro asistencias en 16 partidos con la camiseta crema. Ante este panorama, Álex Valera aparece como la principal carta ofensiva para enfrentar al Rojo Matador en Huancayo acompañado por José ‘Tunche’ Rivera.

Otra baja sensisble sería la del argentino Lisandro Azulgaray, quien será “guardado” por precaución para jugar una eventual final o semifinal.

Sin embargo, luego de meses alejado de las canchas, el retorno de Matías Di Benedetto se iría evaluando para reforzar la línea defensiva de los cremas. Aunque Lapadula también está en duda para los playoffs, su recuperación podría permitirle reaparecer el domingo 29 de noviembre para disputar el título nacional.