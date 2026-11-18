En Cusco se dio inicio a la intervención de mejoramiento de la carretera Izcuchaca - Huarocondo, con una inversión superior a los 116 millones de soles, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. La obra transformará una vía deteriorada en una arteria con estándares de primera clase y representa una apuesta firme por la infraestructura para locales y turistas que buscan llegar a Machu Picchu.

El referido proyecto establece un plazo de 720 días calendario para su ejecución física y 850 días calendario para el cumplimiento integral del convenio. El financiamiento está a cargo del Consorcio Macchupicchu, la ejecución corresponde al Consorcio Izcuchaca y la supervisión al Consorcio Inca.

La vía tendrá un ancho de 7.20 metros, bermas de 1.00 metros a cada lado, cunetas laterales de 1.20 metros, haciendo un total de plataforma vehicular de 11.60 metros, una carpeta asfáltica de 8 centímetros, con 10.5 kilómetros de extensión.

“En nuestra gestión no aceptamos obras improvisadas ni carreteras de baja calidad. Anta merece una infraestructura moderna, con especificaciones técnicas exigentes, materiales adecuados y supervisión permanente. No se trata solamente de construir una carretera, sino de garantizar una inversión que sirva a nuestra población durante muchos años”, enfatizó el gobernador del Cusco, Werner Salcedo.

La autoridad cusqueña, sustentó que esta carretera es la primera vía que hace el Gobierno Regional Cusco de categoría I. “De lo que estamos acostumbrados a ver una infraestructura de dos pulgadas, esta será de tres pulgadas y eso significa duración, eso significa calidad. Cada kilómetro mejorado representa una oportunidad para dinamizar la economía familiar y fortalecer el desarrollo de las comunidades”, enfatizó.

Recordemos que esta vía es ampliamente transitada por locales y turistas que buscan llegar de Cusco a la estación de tren de Ollantaytambo y posteriormente a la maravilla mundial peruana: Machu Picchu.