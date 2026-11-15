Son las cuatro de la mañana en Cusco y no hace frío. Pese a la ligera llovizna y a las baldosas aún húmedas por el rocío de la madrugada, miles de personas andan despreocupadas, sonrisas en los rostros y banderolas en las manos. “Hoy llega el papa, amigo, no importa el frío o la lluvia, hoy nos bendice y punto”, señala Pedro Chambi, padre de familia puneño que viajó con toda su familia a fin de ver al papa León XIV, que en pocas horas se presenta en Sacsayhuamán ante 80 mil personas.

“Lo que importa es el papa, yo tuve la oportunidad de ver a Juan Pablo II en el ’85, mi papá me hizo hacer el mismo viaje que hoy hice con mi familia. Todo vale la pena”, acota muy sonriente Pedro, antes de perderse en el mar de gente que intenta ingresar a la antigua explanada inca.

Como él, cerca de 300 mil personas han llegado a Cusco para estar cerca a León XIV. Según las estimaciones de las autoridades locales, arribaron feligreses de regiones del sur del Perú como: Arequipa, Puno, Tacna, Ayacucho, Apurímac y otras, además de visitantes de países vecinos como Bolivia, Argentina, Chile y Brasil.

¿Cuántas veces tiene un católico la oportunidad de ver a un papa?, ¿al máximo representante de la Iglesia Católica en el mundo?, ¿al Sucesor de Pedro? Para miles de personas esto es lo más cerca que alguna vez estarán de Dios, lo saben y lo disfrutan.

“Somos 150 centinelas del Arzobispado de Arequipa, hicimos tómbolas, polladas y hasta pusimos una ‘chanchita’ para los que no lograron completar para su pasaje. Al final se logró y todo logramos llegar a Cusco. Mi mamá me ha encargado que le lleve un rosario bendecido por el papa; ya lo tengo, ahora solo falta que pase por nuestro lado”, cita Nancy Bejarano, joven arequipeña que gastó todos sus ahorros para viajar a Cusco para ver a León XIV.

Estos solo son algunos de los casos, de los miles que hay en Cusco hoy. Miles de historias de viajes, aventuras y devoción. Miles de experiencias que llegaron a un punto de paroxismo cuando finalmente tuvieron su encuentro con el papa, ya sea en la plaza mayor, en Sacsayhuamán o en el recorrido de 16 kilómetros que hizo Robert Prevost en la Ciudad Imperial a bordo de su papamóvil.

SACSAYHUAMÁN, DESDE LOS INCAS, UN LUGAR CEREMONIAL

A través de las nueve pantallas gigantes, apostadas en puntos estratégicos en la explanada del antiguo templo inca de Sacsayhuamán, cerca de 80 mil almas reciben la noticia que el papa acaba de aterrizar en Cusco.

Son poco más de las 10 de la mañana y el calor se combina con la adrenalina. Los feligreses gritan, unos lloran y otros esperan callados su momento de redención. Todos sufrieron para llegar hasta donde están, venciendo largas colas, empujones, frío, hambre, y una espera que desespera, pero están a punto de ver al sumo pontífice, que trae mensajes que seguro están ansiosos por oir.

Entre el hermoso cántico de las Chayñas, que son antiguas cantoras cusqueñas, la ejecución monumental de instrumentos por parte de la Orquesta Sinfónica de Cusco, todo combinado con rezos y cánticos, el momento de la verdad finalmente llega y asoma por la parte oeste de Sacsayhuamán un vehículo de blanco níveo, es el papamóvil, que adentro lleva a un papa sonriente, cordial, y a todas luces muy cercano a su gente.

León XIV alza su mano, dirige sendas sonrisas a las personas, él sabe que lo aman, sabe que lo veneran y sabe que mucha gente pasó mil penurias solo para verlo. Habría que estar en la interna del papa para dimensionar toda la emoción, combinada con ansiedad y hasta conmoción, que debe causar una bienvenida como la que se le da en el antiguo recinto inca, donde los parlantes retumban y el coro polifónico de Cusco canta aún más fuerte.

De las primeras palabras que salen de la boca del vicario de Cristo, se le oye nombrar al extinto arzobispo de Cusco, Richard Alarcón, fallecido días antes de la llegada de León XIV, muy amado y respetado por la feligresía cusqueña, y la gente hace ademán de persignarse. Muy buen inicio. Ese reconocimiento a un cura local le vale la aceptación del público cusqueño, que aplaude fuertemente que el papa se haya acordado de uno de los suyos, y que lo mencione antes que nada en la ceremonia.

Fueron pasajes de oración, evangelio y plegarias, todo combinado con música sacra, danzas tradicionales y la llamada piedad popular, que no es otra cosa que el sincretismo andino - religioso, el amar a Dios sin olvidar las raíces ni las tradiciones locales. Los Pablitos bailan en sus trajes de oso, los pututus andinos suenan abarcándolo todo y el ambiente es de franca alegría y comunión.

DESPEDIDA Y VUELTA A CASA

Cuando los créditos finales se oían por los altoparlantes, una combinación de júbilo y melancolía invadía el área. La gente ondeaba fuerte sus banderas, alzaba las manos, los padres levantaban a sus hijos y estos aplaudían a estallar, el papa se retira y atrás deja una estela de compromiso y buena recepción, un baño de religiosidad y encuentro con el pueblo católico.

Finalmente desde el altavoz agradecen la presencia de las miles de personas y se les invita a abandonar el recinto con calma y prudencia, al principio es incómodo, las colas no avanzan y el sol quema más fuerte, pero las sonrisas no faltan, el agradecimiento se percibe en el aire, y que la salida demore lo que tenga que demorar, el pueblo ya vio al obispo de Roma.

“¿Si me gustó la homilia del papa? ¡Cómo no me va a gustar!, es un privilegio haberlo oído, grabé todas sus palabras en mi celular, ahora en la casa le hago escuchar a mi mamá. Ella no pudo venir porque está malita de sus piernas, pero seguro al oir al santo padre se mejora, además le estoy llevando un peluche bendecido”, refiere Miriam Alarcón, que en instantes desaparece entre la multitud, agarrando fuertemente a sus dos hijos de la mano, ambos con vinchas del papa, banderitas, y escapularios con su rostro.

Al final del día los creyentes se van cansados pero agradecidos, en el camino de vuelta se les oye hablar con emoción de su encuentro con el papa: “¿Cuándo volverá de nuevo?”, se preguntan algunos, “No creo que vuelva”, responden otros. “Igual si viene, volvemos. Tenemos que volver”, concluyen las conversaciones.

(Fotos: Juan Sequeiros)