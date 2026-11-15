El papa León XIV visitó la tumba del fallecido arzobispo del Cusco, monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia durante su recorrido pastoral por la Ciudad Imperial.

El religioso falleció el pasado 30 de octubre, a los 74 años, después de afrontar una grave enfermedad. Antes de su deceso, participó en las coordinaciones para recibir al sumo pontífice en Cusco, encuentro que no llegó a presenciar.

León XIV recuerda la labor del arzobispo Richard Alarcón

Durante su encuentro con miles de fieles en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, León XIV expresó su gratitud por la vida y el ministerio del arzobispo.

“Quisiera expresar, ante todo, mi gratitud a Dios por la vida y ministerio de S.E. Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo del Cusco, que tanto trabajó por este viaje y a quien deseaba encontrar al llegar aquí”, manifestó el pontífice.

El santo padre también elevó oraciones por el eterno descanso del religioso y pidió consuelo para sus familiares y la comunidad católica cusqueña.

La visita papal a Cusco incluyó un encuentro con los fieles en Sacsayhuamán y el rezo del Ángelus en la Plaza de Armas.