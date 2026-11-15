Representantes de la Diócesis de Ica participaron en las diferentes actividades desarrolladas durante la visita del papa León XIV al Perú.

Devoción iqueña

El obispo de Ica, monseñor Héctor Eduardo Vera Colona, participó en la solemne coronación de la Inmaculada Virgen María, patrona de la Diócesis de Chiclayo, ceremonia presidida por el Santo Padre. La delegación iqueña también estuvo presente en diversos encuentros religiosos y pastorales.

El párroco de la iglesia de Parcona, Francisco Martín Quintana Palacios, informó que sacerdotes, seminaristas, jóvenes y representantes de distintas parroquias participaron en los encuentros con el clero, las actividades realizadas en la Plaza Mayor de Lima y la reunión con jóvenes en el Estadio Nacional. Destacó que la diócesis estuvo representada en estas jornadas, que permitieron compartir momentos de encuentro y fortalecer la fe de los asistentes

Uno de los momentos que destacó el sacerdote fue el encuentro del Papa con los religiosos en la Catedral de Lima, donde resaltó su cercanía y el gesto de saludar personalmente a los participantes. “Nunca me he sentido tan querido como ese día por el Papa”, expresó Quintana, quien aseguró que la actitud del Santo Padre generó una profunda emoción entre los sacerdotes.

Asimismo, señaló que numerosos jóvenes de diferentes parroquias de Ica participaron en el encuentro con el pontífice. Según comentó, los asistentes regresaron fortalecidos espiritualmente y emocionados por la experiencia. “El Santo Padre literalmente en el Perú ha batido récord, ha roto todas las expectativas, todo lo que pensábamos se quedó chiquito”, manifestó.

Respecto a la próxima celebración eucarística, el párroco informó que la Diócesis de Ica viene organizando la participación de sus fieles en la misa programada para este lunes en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Precisó que se han distribuido alrededor de 2,000 pases de prioridad para ciudadanos iqueños, mientras que otros fieles también han gestionado su ingreso mediante la plataforma de Teleticket.

Quintana indicó que ya se habían distribuido alrededor de 1,500 pases y que continuaban entregando nuevas entradas para facilitar la asistencia de los fieles. Además, estimó que al menos 2,000 ciudadanos de Ica estarían presentes en la celebración, sumando a quienes gestionaron sus accesos por cuenta propia. “La población se está animando”, comentó.

Finalmente, el sacerdote destacó la emoción que ha generado la presencia del Papa en el país y valoró su identificación con el Perú. “Soy peruano, en mi casa, vuelvo a mi patria”, recordó sobre las palabras que le llamaron la atención del Santo Padre. Asimismo, consideró que la misa en Las Palmas será otro momento significativo para los fieles y para la comunidad católica de Ica.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO