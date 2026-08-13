La Diócesis de Ica conmemora su 80° Aniversario de Fundación Canónica, un hito histórico que marca ocho décadas de evangelización, labor pastoral y servicio solidario en toda la región.

Fe y devoción

Desde su creación mediante la bula del Papa Pío XII en 1946, fecha en que se independizó de la Arquidiócesis de Lima, la Iglesia local ha sido pilar del crecimiento espiritual, cultural y social de la región. Bajo la guía de su actual Obispo, Monseñor Héctor Eduardo Vera Colona, las parroquias, comunidades religiosas y laicos comprometidos participan activamente de una agenda festiva y reflexiva.

Se llevó a cabo el inicio del año jubilar el pasado domingo 9 de agosto con la Santa Misa Solemne y Apertura de la Puerta Santa en el Santuario del Señor de Luren, Presidida por S.E.R. Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, Nuncio Apostólico de su Santidad el Papa León XIV en el Perú, y concelebrada por obispos y sacerdotes del clero diocesano y religioso, con la participación de numerosas delegaciones de todas las provincias de la región de Ica.

Participaron de la celebración S.E.R. Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, Nuncio Apostólico de su Santidad el Papa León XIV en el Perú, Mons. Héctor Eduardo Vera Colona, Obispo de Ica, Mons. Ricardo García García, Obispo de Cañete, Yauyos y Huarochirí, Mons. Gilberto Gomez Gonzales, Obispo de Abancay, Mons. Neri Menor Vargas, Obispo de Carabayllo, Mons. Isaac Martínez Chuquizana, Obispo de Cajamarca, Mons. Luis Barrera Pacheco, Obispo del Callao, Mons. Miguel Ángel Contreras Llajaruna, Obispo Auxiliar del Callao, y Mons. Ricardo Rodriguez Álvarez, Obispo Auxiliar de Lima.

En el almuerzo de confraternidad el Presbítero Fernando Delgado Moyano realizó la bendición de la mesa y el brindis de honor estuvo a cargo del Vicario General de la Diócesis de Ica, y Presidente de la Comisión Organizadora del Aniversario, Monseñor Edmundo Hernández Aparcana, quien señaló: “Hoy celebramos ocho décadas desde que la Diócesis de Ica inició su caminar en nuestra hermosa tierra. A lo largo de estos 80 años, la fe de nuestro pueblo ha sido el pilar fundamental para superar adversidades, construir comunidad y mantener viva la devoción a nuestro Señor de Luren y a la Santísima Virgen de Yauca”.

En su mensaje final a la comunidad, Monseñor Héctor Eduardo Vera Colona expresó su gratitud a los fieles señalo que “Llegar a este 80° aniversario es una bendición de Dios y un llamado a renovar nuestro compromiso con el Evangelio. Recordamos con gratitud a los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que edificaron las bases de nuestra diócesis, y miramos al futuro fortalecidos en la fe para seguir construyendo una comunidad unida, fraterna y solidaria”.

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