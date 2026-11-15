El papa León XIV reivindicó este domingo 15 de noviembre el valor de las tradiciones religiosas populares como espacios de encuentro, reconciliación y convivencia, durante una multitudinaria ceremonia celebrada en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, en la ciudad del Cusco.

Ante miles de fieles que soportaron la lluvia y las bajas temperaturas, el sumo pontífice destacó que las expresiones de religiosidad popular, como las procesiones, peregrinaciones y fiestas patronales, contribuyen a fortalecer los vínculos entre las comunidades, especialmente en una sociedad marcada por las divisiones y la desconfianza.

El encuentro se desarrolló en la explanada del emblemático complejo arqueológico inca, situado a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar, como parte de la visita apostólica de León XIV al Perú.

León XIV destaca el valor de la fe y las tradiciones en Sacsayhuamán

Al comenzar su intervención, el papa resaltó la importancia histórica y espiritual del lugar elegido para reunirse con los representantes de la piedad popular peruana.

“Es innegable la belleza de este lugar que nos acoge en esta mañana. Saqsaywaman, como un altar de piedra se eleva hacia el cielo andino, a donde los antiguos subían buscando lo divino”, expresó León XIV, según el texto oficial de su homilía publicado por la Santa Sede.

El pontífice explicó que las manifestaciones religiosas tradicionales no deben entenderse únicamente como actividades culturales, sino también como expresiones de la fe transmitida de generación en generación.

Señaló que la música, las danzas, las imágenes y las celebraciones religiosas forman parte de la identidad de los pueblos y permiten mantener vivas sus costumbres y creencias.

Papa León XIV pide superar las divisiones mediante la fe

Durante su mensaje, el santo padre advirtió sobre las dificultades que atraviesan las sociedades para construir relaciones basadas en la confianza y la solidaridad.

En ese contexto, sostuvo que las tradiciones religiosas pueden contribuir a que personas con distintas opiniones compartan espacios de encuentro y diálogo.

“Una procesión puede hacer que caminen juntos quienes piensan de manera diferente. Una peregrinación puede reunir a familias enteras”, manifestó León XIV ante los asistentes.

Asimismo, señaló que una fiesta patronal puede convertirse en una oportunidad para reconciliarse, pedir perdón y reconstruir las relaciones entre los miembros de una comunidad.

Por ello, invitó a los creyentes a transformar estas celebraciones en “una escuela de fraternidad y caridad”, donde la oración, el trabajo comunitario y la atención a las personas necesitadas ocupen un lugar central.

Jóvenes deben preservar y renovar las tradiciones religiosas

Otro de los aspectos centrales del mensaje papal estuvo dirigido a las nuevas generaciones, a quienes León XIV alentó a participar activamente en las celebraciones religiosas y contribuir a su continuidad.

El pontífice consideró que las costumbres populares constituyen un patrimonio de enseñanzas y valores que debe transmitirse a los jóvenes, sin impedir que se adapte a los cambios sociales.

“El futuro de las costumbres no radica únicamente en conservar lo que se ha recibido, sino también en transmitirlo de manera viva”, afirmó.

Explicó que cada generación recibe una herencia cultural y espiritual que tiene la responsabilidad de transmitir enriquecida y renovada, utilizando nuevas herramientas cuando resulte necesario.

En ese sentido, destacó la importancia de mantener el significado religioso de las celebraciones y fomentar la participación juvenil en parroquias, cofradías y movimientos católicos.

Miles de fieles soportaron la lluvia para escuchar a León XIV

La ceremonia en Sacsayhuamán se desarrolló bajo condiciones climáticas cambiantes. La lluvia que cayó durante el encuentro no impidió que miles de peregrinos permanecieran en la explanada para escuchar el mensaje del pontífice.

Numerosos asistentes habían llegado desde la noche del sábado 14 de noviembre para conseguir un lugar en el recinto arqueológico, donde soportaron las bajas temperaturas características de la zona altoandina.

La visita a Cusco representa una de las etapas físicamente más exigentes del viaje de León XIV por Sudamérica, debido a la altitud y a los desplazamientos aéreos programados durante la jornada.

El pontífice, de 71 años, realiza esta gira aproximadamente un mes después de una cirugía por cáncer pulmonar en la que le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho, según los antecedentes médicos difundidos sobre su salud.

Papa León XIV entrega Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén

En la parte final de su intervención, León XIV resaltó la importancia de la devoción mariana en el Perú y recordó las expresiones religiosas que unen la tradición católica con la cultura andina.

El santo padre mencionó el himno Hanacpachap, atribuido al misionero Juan Pérez Bocanegra, como una muestra de la riqueza espiritual y cultural de la tradición religiosa cusqueña.

También destacó la Iglesia de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, uno de los principales exponentes del arte religioso de la región.

Como parte del encuentro, el pontífice anunció la entrega de una Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén, Madre y Protectora del Cusco, una distinción pontificia de especial significado para la comunidad católica.

Con este gesto, pidió por la paz, por las personas que atraviesan situaciones difíciles y por la unidad de los creyentes. La entrega había sido anunciada previamente por representantes eclesiásticos encargados de los preparativos.

León XIV continuará su visita apostólica en Pucallpa

Tras las actividades desarrolladas en Sacsayhuamán, el programa del papa contempla el rezo del Ángelus frente a la Catedral del Cusco, antes de trasladarse al aeropuerto Alejandro Velasco Astete.

Su partida hacia Pucallpa, capital de la región Ucayali, está programada para la 1:05 p.m., mientras que su llegada a la ciudad amazónica está prevista para las 2:30 p.m.

Allí se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y posteriormente celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

El pontífice regresará a Lima durante la noche para continuar con las últimas actividades de su visita al Perú.