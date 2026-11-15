El papa León XIV dedicó este domingo 15 de noviembre unas emotivas palabras al fallecido arzobispo metropolitano del Cusco, monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, durante su encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán.

El pontífice expresó su gratitud por la vida y el servicio pastoral del religioso, quien falleció el pasado 30 de octubre, a los 74 años, luego de atravesar una grave enfermedad. Alarcón Urrutia había participado en los preparativos de la visita papal y esperaba recibir personalmente a León XIV en la Ciudad Imperial.

Al iniciar su intervención, el santo padre destacó el compromiso del arzobispo con la organización del viaje apostólico y manifestó su pesar por no haber podido encontrarse con él.

Papa León XIV agradece labor de monseñor Richard Alarcón

“Quisiera expresar, ante todo, mi gratitud a Dios por la vida y ministerio de S.E. Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo del Cusco, que tanto trabajó por este viaje y a quien deseaba encontrar al llegar aquí”, manifestó León XIV ante los asistentes congregados en Sacsayhuamán.

Las palabras del pontífice forman parte de la homilía oficial difundida este domingo por el encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en Cusco.

El papa también aseguró que, junto a los demás obispos, mantiene sus oraciones por el eterno descanso de monseñor Alarcón Urrutia y por el consuelo de sus familiares, sacerdotes y fieles.

“Unido a todos mis hermanos obispos, aseguro mis oraciones por su eterno descanso”, expresó el sumo pontífice, quien pidió fortaleza espiritual para quienes lamentan la ausencia del arzobispo.

Arzobispo del Cusco falleció días antes de la visita papal

Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia falleció el viernes 30 de octubre de 2026, apenas 16 días antes de la llegada de León XIV a Cusco.

La Conferencia Episcopal Peruana confirmó su deceso y expresó sus condolencias a la Arquidiócesis del Cusco, al clero, a las comunidades religiosas y a sus familiares.

El religioso había dedicado parte de sus últimos meses a las coordinaciones para recibir al pontífice durante su viaje apostólico al Perú, programado del 11 al 16 de noviembre.

Sin embargo, el deterioro de su salud le impidió participar en las últimas reuniones de preparación con los representantes del Vaticano, según reportaron medios locales.

Cientos de fieles despidieron a Richard Alarcón en la Catedral del Cusco

Tras conocerse su fallecimiento, el cuerpo del arzobispo fue trasladado a la Catedral del Cusco, donde cientos de fieles acudieron para rendirle homenaje y acompañar a la comunidad católica.

Richard Daniel Alarcón Urrutia nació en Lima el 10 de abril de 1952. Ingresó a la Orden Franciscana en 1969 y fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1976.

En 2001 fue nombrado obispo de Tarma y posteriormente, el 27 de octubre de 2014, el papa Francisco lo designó arzobispo metropolitano del Cusco, cargo que asumió el 3 de enero de 2015.

Durante su trayectoria eclesiástica también se desempeñó como presidente de Cáritas del Perú y presidió la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Peruana.

Lizardo Estrada asumió el Arzobispado del Cusco tras su fallecimiento

El 29 de agosto de 2026, el papa León XIV había nombrado a monseñor Lizardo Estrada Herrera, religioso de la Orden de San Agustín, como arzobispo coadjutor del Cusco.

Tras el fallecimiento de Alarcón Urrutia, Estrada Herrera asumió la conducción de la arquidiócesis conforme a las disposiciones eclesiásticas aplicables a los arzobispos coadjutores.

El nuevo arzobispo había expresado su profundo pesar por la partida de su antecesor y manifestó su solidaridad con los familiares y la comunidad religiosa cusqueña.

León XIV recuerda al arzobispo durante encuentro masivo en Sacsayhuamán

El homenaje tuvo lugar en el marco de la visita del papa León XIV al Cusco, una de las principales actividades de su viaje apostólico al Perú y Sudamérica.

El pontífice llegó este domingo a la Ciudad Imperial después de su paso por Lima y Chiclayo, donde ejerció como obispo durante ocho años.

En Sacsayhuamán encabezó un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular, durante el cual destacó el valor de las tradiciones religiosas como expresiones de fe, identidad y convivencia entre las comunidades.

Posteriormente, su agenda contempla el rezo del Ángelus frente a la Catedral del Cusco, antes de continuar su recorrido hacia Pucallpa, en la región Ucayali.

El reconocimiento a monseñor Alarcón constituyó uno de los primeros momentos de su intervención en Sacsayhuamán y recordó la labor del arzobispo que contribuyó a preparar una visita que no alcanzó a presenciar.