El papa León XIV llegó ayer a Cajamarca para cumplir una promesa que mantenía con la comunidad de Santa Cruz de Succhabamba. El pontífice arribó en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), procedente de Chiclayo, y protagonizó dos actividades centrales durante su visita a esta localidad andina.

Itinerario

El santo padre llegó al templo del Señor del Costado, donde protagonizó su primer acto en territorio cajamarquino. El pontífice rindió homenaje a la sagrada imagen y dirigió unas palabras a los asistentes después de sus oraciones.

Durante ese encuentro, manifestó su alegría por regresar a Santa Cruz y encontrarse con sus habitantes. “Es como un sueño muy grande que el Señor haya permitido que un servidor llegue hasta aquí, también, en esta visita pastoral a la diócesis de Chiclayo y a todo el Perú”, expresó.

Posteriormente, el sumo pontífice también dedicó un momento a las personas que permanecían en sillas de ruedas. El pontífice se acercó a ellas, les estrechó las manos y les impartió su bendición.

Luego se trasladó en el papamóvil hacia la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, donde presidió una misa ante miles de fieles fieles.

La celebración comenzó aproximadamente a las 11:00 a. m. y congregó a pobladores de distintas comunidades campesinas que llegaron después de recorrer largas distancias.

Mensaje

El papa abrió su homilía agradeciendo el recibimiento de los cruceños. “En esta Eucaristía vengo, como lo he hecho tantas veces, a compartir con ustedes mi alegría de discípulo y misionero de Cristo”, afirmó.

El pontífice habló de la “piedad popular”, citada por Francisco en el Evangelii Gaudium –su primera exhortación apostólica escrita–, como una poderosa fuerza de evangelización.

“Ella valora cosas esenciales como la tierra, el trabajo honesto, la familia, y ofrece un antídoto saludable contra la superficialidad y el consumismo hoy tan extendidos”, resaltó.

Asimismo, León XIV mencionó la migración hacia la costa, la baja natalidad y la distribución de los recursos de la tierra.

“Frente a tantas dificultades, se puede tener la tentación de ceder al desaliento, al resentimiento, o incluso a la violencia, pero esta nunca será el camino del progreso y de la paz”, indicó.

El papa también llamó a mantener la perseverancia. “La parábola nos muestra que el egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios, sin perder nunca la confianza en Dios”, remarcó.

El pontífice se dirigió a los habitantes de la zona. “Es la fe la que los hace grandes en sus aspiraciones y en sus proyectos”, remarcó. León XIV elogió a campesinos, comerciantes y pequeños empresarios que generan empleo digno.

Añadió una última reflexión antes de la bendición final. “Yo sé que si Jesús decide venir a Santa Cruz, va a encontrar la fe”, exclamó.

Previos

Más temprano, en una mañana marcada por el reencuentro y la nostalgia, el papa León XIV regresó a la Iglesia Santa María Catedral para rendir homenaje a la patrona de la ciudad de Chiclayo, la Virgen Inmaculada Concepción.

Al pisar nuevamente el templo, donde en repetidas ocasiones, como obispo de Chiclayo, celebró la Eucaristía, el vicario de Cristo no pudo dejar de expresar el aprecio por su pueblo.

“Doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando juntos nuestra fe, como hemos hecho tantas veces en esta Catedral, que ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal al servicio de esta Diócesis de Chiclayo. Con sentimientos de gratitud por los años que el Señor nos concedió caminar juntos, me dispongo ahora, como sucesor de Pedro, a realizar la coronación de nuestra hermosa imagen de la Inmaculada Virgen María”, manifestó.

Con estas palabras, tal como lo hizo en la misa multitudinaria de las Pampas de Pimentel, el santo padre volvió a henchir de orgullo y devoción el corazón de los chiclayanos, que ayer abarrotaron sus calles.

León XIV, luego, recordó los años en los que recorrió los pueblos lambayecanos y reafirmó el lazo inquebrantable que lo une a esta tierra.

“A ti, Madre nuestra Inmaculada, elevo hoy mi mirada y mi corazón con cariño filial. Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades, me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades”, subrayó.

Cada vez que el santo padre mencionaba a la Capital de la Amistad, miles de feligreses locales reaccionaban con vítores de alegría.

Durante su homilía, también expresó la preocupación por la violencia y la inseguridad que afectan al país. Subrayó que, pese a estos problemas, Dios ofrece una luz de esperanza.

“Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos”, expresó.

El instante más emotivo de la mañana llegó con el rito de coronación.

“La corona que colocaré sobre la cabeza de nuestra señora quiere simbolizar el homenaje de gratitud y amor filial que le rinde el papa, junto con ustedes y con toda la Iglesia, reconociéndola como madre solícita y protectora de Chiclayo, ensalzada por Dios, cual reina del cielo y de la tierra”, expresó.

Frente a la sagrada imagen de la Virgen Inmaculada Concepción, excelsa patrona de Chiclayo, el santo padre pronunció la oración de bendición y elevó la corona para ceñirla sobre sus sienes.

En ese instante, los exteriores de la Catedral, colmados de feligreses, estallaron en un aplauso interminable, mezclado con lágrimas y gritos de júbilo.

“A tu corazón inmaculado le confío hoy mi vida y mi ministerio como sucesor de Pedro. También te pido que cuides y protejas al pueblo de Dios que peregrina en estas tierras”, invocó.

Despedida

Antes de abandonar el recinto, el sumo pontífice impartió la bendición a todos los presentes y se despidió en medio de una aclamación popular.

Inmediatamente, subió a su vehículo oficial bajo un fuerte despliegue de seguridad rumbo a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, para continuar su itinerario hacia Santa Cruz.

En ese momento, cientos de fieles rompieron la quietud y comenzaron a correr hacia las avenidas Sáenz Peña y Bolognesi, con la ilusión de despedirlo de cerca.

Padres con niños, adultos mayores en sillas de ruedas e incluso familias enteras se apostaron en las veredas, levantando pancartas, para acompañar el paso del papa al Grupo Aéreo N° 06.

“Es algo maravilloso ver a nuestro papa, quien fue nuestro obispo, regresar a su ciudad y hablarnos con este carisma de siempre, con esta cercanía. La verdad es que estamos muy contentos y emocionados sinceramente”, declaró Ana Rojas.

Peregrinos llegados desde departamentos como Piura y Trujillo, e incluso devotos procedentes de México, Ecuador y otros países de América Latina, se manifestaron muy emocionados de haber podido estar cerca del santo padre.

León XIV descendió del “papacóptero” para sus actividades en Cajamarca.