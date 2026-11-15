El papa León XIV, conocido por su enfoque humilde y accesible, ha decidido utilizar un trono de diseño sobrio durante su visita a la histórica ciudad de Cusco. Este gesto no pasa desapercibido, pues representa un simbolismo potente de modestia y reverencia hacia la tradición y el arte local.

Correo se acerco hasta los escenarios desde donde el líder de la Iglesia Católica se dirigirá a los suyos en Sacsayhuamán y la Plaza Mayor de Cusco, logrando apreciar con detalle este singular asiento.

SIMBOLISMO

El trono, de un blanco impecable, destaca por su sencillez y elegancia. El color blanco ha sido elegido no solo por su simbolismo de pureza y paz, sino también para resaltar la presencia del Papa en cualquier contexto en el que se encuentre durante su visita. Esta elección cromática conectaría con los valores de humildad y transparencia que León XIV ha promovido desde el inicio de su papado.

A pesar de su diseño sobrio, el trono no carece de elementos que sumen a su significado y belleza. Está adornado con detalles en pan de oro, un material que históricamente ha sido símbolo de riqueza y esplendor. Sin embargo, en este contexto, el uso del oro no pretendería ostentar, sino más bien rendir homenaje a la rica herencia cultural de Cusco, donde la fusión entre lo divino y lo terrenal se celebra a través del arte y la arquitectura.

SOBRIEDAD

La decisión de utilizar un trono de estas características en su periplo por el país, buscaría subrayar la importancia de mantener un perfil bajo y sobrio para el sumo pontífice de la Iglesia Católica, que en otros contextos y épocas prefería mostrar extravagancia y lujos.

En resumen, el trono papal que utilizará León XIV en Cusco es mucho más que un asiento ceremonial; sería un reflejo de su visión de un papado que valora la humildad, el respeto cultural y la belleza en la simplicidad. La visita del papa a Cusco promete ser un evento memorable, marcado por este símbolo tangible de unidad y reverencia.

DATO:

El sumo pontífice llega a Cusco a las 10:00 horas, luego se dirigirá hasta Sacsayhuamán para un encuentro con los fieles a las 10:30, posteriormente a las 11:45 la oración del Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco. Posteriormente emprende vuelo a Pucallpa.