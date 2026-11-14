El papa León XIV participó en la ceremonia de clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, realizada en el santuario dedicado al religioso, en el distrito de Zaña, región Lambayeque. Durante la celebración, el pontífice agradeció la acogida de los asistentes y expresó: «Me han hecho recordar los buenos momentos que pasé aquí, gracias por hacerme sentir una vez más que estoy en casa».

Special moments from Pope Leo XIV in Zaña, Peru: “I remember the many happy moments I spent here. Thank you for making me feel once again that I am at home.” The crowd gathered then goes absolutely wild, chanting “The Pope is Peruvian, the Pope is Peruvian.” https://t.co/tLVoiGKiaM — Catholic Sat (@CatholicSat) November 14, 2026

La visita tiene un significado especial para esta localidad, debido a que Santo Toribio de Mogrovejo falleció en Zaña el 23 de marzo de 1606, durante una de sus visitas pastorales. Su legado religioso permanece vinculado con la historia de la comunidad y la tradición católica de la región.

La clausura jubilar conmemora los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, proclamada en 1726. La ceremonia reunió a fieles y representantes de la Iglesia en un encuentro que resalta la importancia histórica y religiosa del segundo arzobispo de Lima.