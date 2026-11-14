Una frase del papa León XIV sobre la fe de los habitantes de Santa Cruz de Succhabamba desató los aplausos de los asistentes a la misa que presidió este sábado 14 de noviembre en Cajamarca.

El pontífice aprovechó sus últimas palabras antes de la bendición para reconocer el testimonio de los fieles que participaron en la celebración.

“Yo sé que, si Jesús decide venir a Santa Cruz, va a encontrar la fe”, expresó el santo padre al compartir una reflexión sobre las palabras del Evangelio, en las que Jesús pregunta si encontrará fe en la tierra cuando vuelva el Hijo del Hombre.

El papa también agradeció a los asistentes por su fidelidad a la Iglesia y por acompañarlo durante la jornada. Sus palabras estuvieron dirigidas a la multitud que se congregó en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba para participar en la celebración eucarística.

Durante la homilía, León XIV también dedicó un mensaje a quienes atraviesan preocupaciones, dificultades y momentos de incertidumbre.

“El Señor conoce los caminos que ustedes recorren: las fatigas, las preocupaciones, los desafíos que afrontan”, manifestó. A